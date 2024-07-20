Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Онлайн-кинотеатры России привлекли более 50 млн подписчиков
Паша Техник убежал с собственного концерта в Казани
Секреты успешного цветения и завязывания у томатов
Ветеринары объяснили, почему кошка перестала пить
"Газпром" установил рекорд летних суточных поставок газа
Обычный выезд на речку или к озеру может обернуться для водителя штрафом
Теплые и холодные оттенки: как цвет влияет на атмосферу вашего интерьера
Российская туристка о культуре потребления в США: скидки, порции и ожирение
Эксперты ответили, что положить в горшок, чтобы кошки и собаки обходили растения
Не всё полезно, что в рот полезло: привычка жевать ручку или карандаш чревата раком

Врач Романова предупредила об афтах и язвах во рту из-за привычки грызть карандаш

1:32
Здоровье

Привычка жевать ручку, карандаш или что-то подобное далеко не безобидна, предупредила челюстно-лицевой хирург, имплантолог и пародонтолог Юлиана Романова. Она объяснила "Газета.Ru", к каким чудовищным последствиям могут привести посторонние предметы во рту.

Врач Романова предупредила об афтах и язвах во рту из-за привычки грызть карандаш
Фото: Flickr by CollegeDegrees360, CC BY 2.0

"Обладатель этой вредной привычки не только постоянно травмирует слизистую оболочку, но и делает это в одних и тех же местах. Что в свою очередь провоцирует формирование незаживающих афт, язв и последующий неадекватный ответ иммунной системы организма. Одним из ярких примеров является афта Беднара — незаживающая рана посередине нёба, возникающая из-за привычки "тыкать" в эту зону ручкой или карандашом", — рассказала доктор.

Среди других вредных для рта факторов она перечислила пирсинг, курение, острые и нависающие края коронок, пломб и сколы зубов, любовь к обжигающе горячим, острым и кислым продуктам — в общем, все травмирующие воздействия: "Они способны длительное время механически травмировать слизистую оболочку щёк и языка, формируя сначала эрозии, язвы и намины, а затем — рубцы и разрастания из фибром и папиллом с тенденцией к озлокачествлению"

Ротовой эпителий рта довольно устойчив к различного рода воздействиям, признала Романова. Но это и минус — новообразования в полости зева дольше остаются без внимания, добавила врач.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
Обсудить
Популярное
Эффективная подкормка в июле: как ускорить созревание помидоров и повысить урожайность

Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

Чем подкормить помидоры в июле, чтобы быстрее созрели
Капустные котлеты с фаршем: такие мягкие, сочные и нежные
Котлеты с фаршем и капустой: получаются сочнее, нежнее и полезнее традиционных мясных
Фантастика становится реальностью: ученые на пути к решению проблемы глобального потепления
Похудение с удовольствием: рецепт приготовления протеинового коктейля в домашних условиях
Убитая нацистка Ирина Фарион являлась символом современной Украины Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
3 удивительные породы кошек, которые обожают прогулки на свежем воздухе
Нежное и воздушное, как пух: готовим идеальное тесто для пирогов и булочек
Секреты идеальных томатов: как поливать их, чтобы получить богатый урожай
Секреты идеальных томатов: как поливать их, чтобы получить богатый урожай
Последние материалы
Теплые и холодные оттенки: как цвет влияет на атмосферу вашего интерьера
Фарион была идеологом украинского фашизма, в этом причина её ликвидации
Российская туристка о культуре потребления в США: скидки, порции и ожирение
Эксперты ответили, что положить в горшок, чтобы кошки и собаки обходили растения
Как правильно подготовить кожу к макияжу
Разработана технология управления нейронными цепями мозга
Наследники "Русской медиагруппы": как преодолевают нападения хейтеров
Восстановление кожи после пилинга: важные рекомендации от дерматолога
Ученые раскрыли секрет похудения во время физических упражнений
Состояние здоровья Брюса Уиллиса ухудшается
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников