Не всё полезно, что в рот полезло: привычка жевать ручку или карандаш чревата раком

Врач Романова предупредила об афтах и язвах во рту из-за привычки грызть карандаш

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Привычка жевать ручку, карандаш или что-то подобное далеко не безобидна, предупредила челюстно-лицевой хирург, имплантолог и пародонтолог Юлиана Романова. Она объяснила "Газета.Ru", к каким чудовищным последствиям могут привести посторонние предметы во рту.

Фото: Flickr by CollegeDegrees360, CC BY 2.0

"Обладатель этой вредной привычки не только постоянно травмирует слизистую оболочку, но и делает это в одних и тех же местах. Что в свою очередь провоцирует формирование незаживающих афт, язв и последующий неадекватный ответ иммунной системы организма. Одним из ярких примеров является афта Беднара — незаживающая рана посередине нёба, возникающая из-за привычки "тыкать" в эту зону ручкой или карандашом", — рассказала доктор.

Среди других вредных для рта факторов она перечислила пирсинг, курение, острые и нависающие края коронок, пломб и сколы зубов, любовь к обжигающе горячим, острым и кислым продуктам — в общем, все травмирующие воздействия: "Они способны длительное время механически травмировать слизистую оболочку щёк и языка, формируя сначала эрозии, язвы и намины, а затем — рубцы и разрастания из фибром и папиллом с тенденцией к озлокачествлению"

Ротовой эпителий рта довольно устойчив к различного рода воздействиям, признала Романова. Но это и минус — новообразования в полости зева дольше остаются без внимания, добавила врач.