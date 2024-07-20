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Кардиохирурги исправили у ребёнка ошибку природы, перепутавшей присоединение артерий к сердцу

В Москве спасли новорождённого с несовместимым с жизнью пороком сердца

2:15
Здоровье

Врачи Филатовской детской больницы в Москве спасли новорождённого с несовместимым с жизнью пороком сердца — транспозицией магистральных артерий.

В Москве спасли новорождённого с несовместимым с жизнью пороком сердца
Фото: Департамент здравоохранения города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Аномалия была выявлена у Артёма ещё до его рождения в ходе пренатальной диагностики. Этот порок несовместим с жизнью, поэтому едва появившегося на свет мальчика экстренно доставили на операционный стол.

"Это один из самых сложных дефектов, который составляет 3-5% всех врождённых пороков сердца. У здоровых людей аорта должна отходить от левого желудочка сердца, а лёгочная артерия — от правого. При этом пороке всё наоборот — лёгочная артерия отходит от левого желудочка, где течёт уже насыщенная кислородом кровь, а аорта — от правого, где кровь с низким содержанием кислорода. Из-за этого головной мозг, внутренние органы и мышцы испытывают кислородное голодание, что может стать причиной развития метаболических нарушений и гибели пациента", — объяснил заведующий отделением кардиохирургии Филатовской детской больницы Владимир Ильин.

Маленькому пациенту сделали высокотехнологичную операцию по коррекции расположения артерий с использованием искусственного кровообращения. "Такая операция имеет свои особенности, так как приходится переключать не только магистральные артерии, но и коронарные, а это уже — на грани микрохирургии. В нашей больнице накоплен большой опыт проведения таких операций — выполнены почти 250 коррекций у пациентов с врождённым пороком сердца", — рассказал врач.

Первую в России успешную операцию корррекции транспозиции магистральных артерий Владимир Ильин сделал ещё в 1992 году. Теперь сложнейшие хирургические вмешательства в отделении кардиохирургии, можно сказать, поставлены на поток.

Артём уже выписан, он хорошо развивается и быстро набирает вес. До совершеннолетия ему придётся наблюдаться в Филатовской детской больнице, а в остальном его жизнь будет такой же, как у сверстников — без ограничений по питанию или физической нагрузке.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
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