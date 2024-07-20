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Врачи предполагают, что кисты с личинками паразитов появились в мозге девушки из-за её домашней собаки

У девушки в головном мозге были обнаружены несколько кист с личинками паразитов

Здоровье

У юной жительницы Югры в мозге нашли кисты с личинками паразитов. Ей была проведена открытая операция, чтобы избавить от паразитов. Как они могли попасть в мозг, читайте в статье.

У девушки в головном мозге были обнаружены несколько кист с личинками паразитов
Фото: unsplash.com by Andrew Branch denae_andrew, PDM

Причиной для обращению пациентки в больницу стали внезапные судороги и двусторонний парез конечностей. Когда врачи обнаружили из-за чего возникли подобные симптомы, то были немало удивлены. Эти симптомы возникли из-за паразитов эхинококков — ленточных червей.

В травматологической больнице Сургута нейрохирурги во время операции извлекли из головного мозга 16-летней девушки 3 капсулы с личинками этого паразита. Диаметр одной из этих кист составлял 3 см, а двух других — 2 см. Остальные кисты врачи пока оставили под наблюдением, передаёт tmn.aif.ru.

По словам директора Департамента здравоохранения ХМАО Алексея Добровольского, врачи считают, что пациентка заразилась эхинококками от своей собаки, у которой также были найдены эти паразиты.

Врач-нейрохирург приёмно-консультативного отделения Федерального центра нейрохирургии Галей Тазетдинов рассказал, что за его 45-летнюю практику он встречался с подобными случаями всего 3 раза.

"Паразиты попадают в головной мозг с кровотоком. Как и любое новообразование, такие кисты представляют опасность. Они взывают увеличение объёма мозга, возникает давление на те участки, рядом с которыми образовалась паразитарная киста. Одно из наиболее частых проявлений — эпилептические, судорожные приступы. Возникают они, потому что чаще всего такие кисты располагаются в больших полушариях мозга, участках, которые и вызывают подобные приступы", — сообщил он.

Существует мнение, что паразиты в головном мозге способны пожирать этот орган, но врач развеял эти домыслы. Воспалительная реакция на попавшие яйца и личинки паразитов создают белковую и очень плотную оболочку у кисты, через которую паразиты не смогут пробраться.

Случается так, что удалить все подобные кисты не представляется возможным, чаще всего из-за их локализации. Тогда врачи оставляют их под наблюдением. А ещё эти кисты могут годами не увеличиваться в объёме.

Если головной мозг не повреждён, то пациенты после удаления кист восстанавливаются, если же повреждение произошло, то человек может стать инвалидом.

Врачи напоминают, что не стоит целовать своих питомцев и разрешать им себя облизывать, и непременно нужно помыть руки после контакта с ними.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Аксёнов Юрий
Проводит полное клинико-неврологическое обследование, анализ КТ и МРТ томограмм, проводит лечение последствий черепно-мозговых травм, болевых синдромов при дегенеративных заболеваниях позвоночника.
Специалист Мезин Андрей
Специалист в области минимально-инвазивной хирургии позвоночника и спинного мозга, интервенционного лечения болевых синдромов – блокады нервных корешков, межпозвонковых суставов выполняемые с использованием нейронавигации, радиочастотная денервация межпозвонковых суставов, хирургического лечения широкого спектра заболеваний позвоночника и спинного мозга.
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Занимается диагностикой и лечением заболеваний центральной и периферической нервной системы.
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