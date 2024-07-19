Как защитить себя от рака: добавьте в свой рацион эти продукты

Врач Сухорукова назвала продукты, которые предотвращают рак

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала, что есть такие продукты, которые могут уменьшить риск развития рака, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Фото: creativecommons.org by Eddau, CC BY-SA 3.0

По словам специалиста, прежде всего в рацион нужно добавить чеснок. В нём есть вещества, которые способны защитить от рака лёгких, толстой кишки и кожи.

"Брокколи, цветная и брюссельская капуста содержат сильные антиоксиданты, которые могут снизить риск возникновения опухоли груди и другие виды рака. Вероятно, для вредных клеток содержащееся в капусте вещество — изотиоцианат — оказывается токсичным. При этом оно никак не влияет на нормальные клетки", — пояснила врач.

В цельнозерновых продуктах есть антиоксиданты, противораковые соединения, фитоэстрогены. Если употреблять такие продукты в большом количестве, то риск возникновения рака толстой кишки значительно снизится.

Ещё важно добавить в рацион зелень с тёмными листья. Она богата каротиноидами, способными справляться с опасными радикалами, которые провоцируют онкологические заболевания. В винограде есть мощный антиоксидант, который защищает клетки от повреждения.

Из напитков стоит употреблять зелёный чай. В нём есть вещества, которые предотвращают и замедляют развитие рака.