Биотехнолог порекомендовала томатный сок для профилактики раковых заболеваний

Согласно словам биотехнолога Татьяны Солнцевой, содержащиеся в помидорах калий, магний, медь, каротиноиды и особенно пигмент ликопин, обладающий противовоспалительными свойствами, хорошо переносят термическую обработку. Она поделилась полезными свойствами томатов с сайтом aif.ru.
Специалист объяснила, что ликопин в два раза эффективнее других антиоксидантов в нейтрализации свободных радикалов, которые могут повреждать сосуды и приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям. Кроме того, ликопин снижает риск развития рака, в частности, рака предстательной железы, молочной железы и кишечника, как отметила Татьяна Солнцева.
По этой причине биотехнолог рекомендовала каждый день пить томатный сок, употреблять свежие помидоры, а также томатную пасту и кетчуп для профилактики рака. Рекомендуемая суточная норма томатного сока составляет один-два стакана. Однако при наличии заболеваний ЖКТ следует осторожно подходить к употреблению сока, как подытожила врач.
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