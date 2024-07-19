Биотехнолог порекомендовала томатный сок для профилактики раковых заболеваний

Биотехнолог Солнцева: ликопин в томатном соке борется со свободными радикалами

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно словам биотехнолога Татьяны Солнцевой, содержащиеся в помидорах калий, магний, медь, каротиноиды и особенно пигмент ликопин, обладающий противовоспалительными свойствами, хорошо переносят термическую обработку. Она поделилась полезными свойствами томатов с сайтом aif.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, CC BY-SA 3.0

Специалист объяснила, что ликопин в два раза эффективнее других антиоксидантов в нейтрализации свободных радикалов, которые могут повреждать сосуды и приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям. Кроме того, ликопин снижает риск развития рака, в частности, рака предстательной железы, молочной железы и кишечника, как отметила Татьяна Солнцева.

По этой причине биотехнолог рекомендовала каждый день пить томатный сок, употреблять свежие помидоры, а также томатную пасту и кетчуп для профилактики рака. Рекомендуемая суточная норма томатного сока составляет один-два стакана. Однако при наличии заболеваний ЖКТ следует осторожно подходить к употреблению сока, как подытожила врач.