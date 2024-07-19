Врач раскрыл причину возникновения отёков и болей в ногах

Врач Летуновский: расширение венозной стенки в жару провоцирует отёки и боли в ногах

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В жаркую погоду венозная стенка может расширяться, что приводит к отеку и боли в ногах, как сообщил флеболог Евгений Летуновский.

Фото: peakpx.com by Пиковый размер, CC0

Врач объяснил, что расширение венозной стенки увеличивает ее проницаемость, что способствует выходу плазмы в ткани и, как следствие, возникновению отеков и болевых ощущений, сообщает Газета.Ru.

"Если жаркий период продолжительный, возникает гиперкоагуляция — кровь сгущается и повышается риск тромбозов", — пояснил специалсит.

Летуновский также предупредил, что в результате может возникнуть венозное расширение и тромбофлебит.

Кроме того, флеболог уточнил, что при варикозном расширении вен одна нога часто отекает больше другой. Он перечислил признаки заболевания, включая выступающие вены, покраснения, уплотнения и узелки на коже. Летуновский подчеркнул, что жжение в ногах не всегда свидетельствует о варикозном расширении вен, так как может указывать на другие состояния.