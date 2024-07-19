Врач раскрыл причину возникновения отёков и болей в ногах

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Врач Летуновский: расширение венозной стенки в жару провоцирует отёки и боли в ногах

1:06
Здоровье

В жаркую погоду венозная стенка может расширяться, что приводит к отеку и боли в ногах, как сообщил флеболог Евгений Летуновский.

Врач Летуновский: расширение венозной стенки в жару провоцирует отёки и боли в ногах
Фото: peakpx.com by Пиковый размер, CC0

Врач объяснил, что расширение венозной стенки увеличивает ее проницаемость, что способствует выходу плазмы в ткани и, как следствие, возникновению отеков и болевых ощущений, сообщает Газета.Ru.

"Если жаркий период продолжительный, возникает гиперкоагуляция — кровь сгущается и повышается риск тромбозов", — пояснил специалсит.

Летуновский также предупредил, что в результате может возникнуть венозное расширение и тромбофлебит.

Кроме того, флеболог уточнил, что при варикозном расширении вен одна нога часто отекает больше другой. Он перечислил признаки заболевания, включая выступающие вены, покраснения, уплотнения и узелки на коже. Летуновский подчеркнул, что жжение в ногах не всегда свидетельствует о варикозном расширении вен, так как может указывать на другие состояния.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Загиров Физули
Ведет амбулаторный прием пациентов по специальности хирургия, травматология, проктология, флебология
Специалист Данилов Андрей
Специалист в абдоминальной хирургии, проктологии, флебологии, герниологии, работает в хирургии желчевыводящей системы с использование малоинвазивных пособий, имеет обширную герниологическую практику с использованием аллопластики, опыт работы в экстренной хирургии, опыт амбулаторной хирургии с использованием современных технологий.
Специалист Соттаева Валентина
Проводит оперативное лечение всех видов колопроктологических заболеваний, таких как: геморрой, свищи, острое и хроническое воспаление эпителиального копчикового хода, кондиломы, полипы, ректоцеле
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