Врач сообщил, что отказ от соли может излечить гипертонию

Диетолог Спектор: отказ от соли не поможет в снижении артериального давления

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Тим Спектор сообщил, что исключение соли из рациона не обязательно приведёт к снижению кровяного давления, сообщает Daily Mirror.

Фото: Flickr by agilemktg1, PDM

Врач поделился личным опытом, отметив, что отказ от соли практически не повлиял на его организм. Он подчеркнул, что это мало воздействует на проблемы с высоким давлением.

"На самом деле калий дает больше пользы, чем отказ от соли. Поэтому следует есть больше продуктов с высоким содержанием калия", — отметил специалист.

Исследователи из канадского Университета Далхаузи в июле выяснили, что для пожилых женщин замена сидячего образа жизни на легкую или умеренную активность снижает вероятность развития гипертонии. А мужчинам для здоровья сердца более полезны интенсивные тренировки.

Ранее доктор медицинских наук и специалист в области клинической фармакологии из Барселонского университета предупредил, что женщинам с лишним весом, повышенным давлением, некоторыми видами мигрени и сосудистыми заболеваниями головного мозга следует воздержаться от использования противозачаточных таблеток.