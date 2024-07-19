Врач сообщил, что отказ от соли может излечить гипертонию

Врач-диетолог Тим Спектор сообщил, что исключение соли из рациона не обязательно приведёт к снижению кровяного давления, сообщает Daily Mirror.
Врач поделился личным опытом, отметив, что отказ от соли практически не повлиял на его организм. Он подчеркнул, что это мало воздействует на проблемы с высоким давлением.
"На самом деле калий дает больше пользы, чем отказ от соли. Поэтому следует есть больше продуктов с высоким содержанием калия", — отметил специалист.
Исследователи из канадского Университета Далхаузи в июле выяснили, что для пожилых женщин замена сидячего образа жизни на легкую или умеренную активность снижает вероятность развития гипертонии. А мужчинам для здоровья сердца более полезны интенсивные тренировки.
Ранее доктор медицинских наук и специалист в области клинической фармакологии из Барселонского университета предупредил, что женщинам с лишним весом, повышенным давлением, некоторыми видами мигрени и сосудистыми заболеваниями головного мозга следует воздержаться от использования противозачаточных таблеток.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.