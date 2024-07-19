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Врач сообщил, что отказ от соли может излечить гипертонию

Диетолог Спектор: отказ от соли не поможет в снижении артериального давления

1:12
Здоровье

Врач-диетолог Тим Спектор сообщил, что исключение соли из рациона не обязательно приведёт к снижению кровяного давления, сообщает Daily Mirror.

Диетолог Спектор: отказ от соли не поможет в снижении артериального давления
Фото: Flickr by agilemktg1, PDM

Врач поделился личным опытом, отметив, что отказ от соли практически не повлиял на его организм. Он подчеркнул, что это мало воздействует на проблемы с высоким давлением.

"На самом деле калий дает больше пользы, чем отказ от соли. Поэтому следует есть больше продуктов с высоким содержанием калия", — отметил специалист.

Исследователи из канадского Университета Далхаузи в июле выяснили, что для пожилых женщин замена сидячего образа жизни на легкую или умеренную активность снижает вероятность развития гипертонии. А мужчинам для здоровья сердца более полезны интенсивные тренировки.

Ранее доктор медицинских наук и специалист в области клинической фармакологии из Барселонского университета предупредил, что женщинам с лишним весом, повышенным давлением, некоторыми видами мигрени и сосудистыми заболеваниями головного мозга следует воздержаться от использования противозачаточных таблеток.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
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