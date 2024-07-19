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Американские врачи стали "оживлять" пациентов ради донорских органов

В США врачи начали использовать метод НЭП для посмертного "оживления" тел

Здоровье

Американские медицинские специалисты, стремясь справиться с критическим дефицитом донорских органов, обратились к методу, называемому нормотермической экстракорпоральной перфузии (НЭП), который позволяет "оживлять" тела после смерти, сообщает Лента. ру. Тем не менее, данный подход породил значительные этические дебаты.

В США врачи начали использовать метод НЭП для посмертного "оживления" тел
Фото: freepik.com by wavebreakmedia_micro, PDM

НЭП представляет собой искусственное восстановление циркуляции крови в теле умершего человека при помощи специального устройства. После остановки сердца аппарат поддерживает оптимальный уровень кислорода в тканях, поддерживая органы в здоровом состоянии для последующей трансплантации. Целевые органы, например сердце, почки или печень далее извлекаются и хранятся в холоде при помощи льда до транспортировки.

Использование НЭП позволяет органам страдать от недостатка кислорода в меньшей степени, что увеличивает их жизнеспособность и эффективность при пересадке реципиентам. Однако этот метод стал объектом этической критики. Профессор неврологии Джеймс Бернат указывает на риск того, что функции мозга могут частично возобновиться, что размывает грани между жизнью и смертью.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
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