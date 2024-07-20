Вот почему нужно есть киноа: названы важные причины

Киноа замедляет процессы старения организма

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследования показывают, что потребление киноа может принести пользу здоровью, включая обеспечение его важными питательными веществами и снижение некоторых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: Own work by Vladimirf7, CC BY-SA 4.0

В чём польза киноа

Киноа по вкусу напоминает коричневый рис, имеет ореховый вкус и мягкий аромат.

Регулярное употребление киноа способствует здоровому долголетию и задерживает наступление процессов старения. Продукт обладает очищающими, общеукрепляющими, ранозаживляющими, обезболивающими и седативными свойствами.

Киноа способствует выведению токсинов и улучшает усвоение кальция организмом. Когда киноа расщепляется, бактерии вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, которые защищают от воспаления и необходимы для поддержания целостности кишечного барьера.

Употребление киноа также положительно влияет на баланс микробиоты и облегчает симптомы колита, воспалительного заболевания толстой кишки.

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Дело в том, что крупа содержит оксалаты — избыток этих веществ в организме приводит к образованию песка и камней в почках.

Для того, чтобы не подвергать свой организм опасности, достаточно съедать не более 100 грамм уже приготовленного киноа в день.