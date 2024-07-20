Вот почему нужно есть киноа: названы важные причины

Исследования показывают, что потребление киноа может принести пользу здоровью, включая обеспечение его важными питательными веществами и снижение некоторых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Киноа по вкусу напоминает коричневый рис, имеет ореховый вкус и мягкий аромат.
Регулярное употребление киноа способствует здоровому долголетию и задерживает наступление процессов старения. Продукт обладает очищающими, общеукрепляющими, ранозаживляющими, обезболивающими и седативными свойствами.
Киноа способствует выведению токсинов и улучшает усвоение кальция организмом. Когда киноа расщепляется, бактерии вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, которые защищают от воспаления и необходимы для поддержания целостности кишечного барьера.
Употребление киноа также положительно влияет на баланс микробиоты и облегчает симптомы колита, воспалительного заболевания толстой кишки.
Дело в том, что крупа содержит оксалаты — избыток этих веществ в организме приводит к образованию песка и камней в почках.
Для того, чтобы не подвергать свой организм опасности, достаточно съедать не более 100 грамм уже приготовленного киноа в день.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить котлеты из капусты и фарша, которые получаются мягче и сочнее обычных.