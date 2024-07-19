Проверьте себя: названы признаки пищевой аллергии

Эти признаки говорят о наличии пищевой аллергии

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда у вас сильная пищевая аллергия, трудно не знать об этом — симптомы обычно довольно неприятны или даже опасны.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Между тем, если ваша аллергия не так сильна, вы можете пропустить признаки. Вот несколько симптомов, которые могут указывать на то, что у вас пищевая аллергия.

Кожные реакции

Пищевая аллергия часто может вызывать проблемы с кожей. Вы можете заметить на коже зуд, покраснение или приподнятые зудящие бугорки, известные как крапивница.

В некоторых случаях у вас может быть экзема, которая делает кожу сухой, зудящей и красной.

Отёк

Ваш организм может отреагировать на пищевой аллерген, вызвав отёк частей лица, губ, языка или горла. Этот отёк может затруднить разговор или дыхание, и это признак тяжелой реакции.

Стеснение в горле

Может показаться, что что-то сдавливает горло или затрудняет глотание. Это тревожный симптом, требующий немедленного внимания.

Насморк

Пищевая аллергия иногда может привести к тому, что ваш нос будет сильно течь.

Низкое кровяное давление

В редких случаях сильная аллергическая реакция может привести к падению артериального давления.

Это может вызвать головокружение, предобморочное состояние или даже обморок. Это очень серьёзный признак, требующий немедленной медицинской помощи.