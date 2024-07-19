Проверьте себя: названы признаки пищевой аллергии

Когда у вас сильная пищевая аллергия, трудно не знать об этом — симптомы обычно довольно неприятны или даже опасны.
Между тем, если ваша аллергия не так сильна, вы можете пропустить признаки. Вот несколько симптомов, которые могут указывать на то, что у вас пищевая аллергия.
Пищевая аллергия часто может вызывать проблемы с кожей. Вы можете заметить на коже зуд, покраснение или приподнятые зудящие бугорки, известные как крапивница.
В некоторых случаях у вас может быть экзема, которая делает кожу сухой, зудящей и красной.
Ваш организм может отреагировать на пищевой аллерген, вызвав отёк частей лица, губ, языка или горла. Этот отёк может затруднить разговор или дыхание, и это признак тяжелой реакции.
Может показаться, что что-то сдавливает горло или затрудняет глотание. Это тревожный симптом, требующий немедленного внимания.
Пищевая аллергия иногда может привести к тому, что ваш нос будет сильно течь.
В редких случаях сильная аллергическая реакция может привести к падению артериального давления.
Это может вызвать головокружение, предобморочное состояние или даже обморок. Это очень серьёзный признак, требующий немедленной медицинской помощи.
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