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Проверьте себя: названы признаки пищевой аллергии

Эти признаки говорят о наличии пищевой аллергии

1:29
Здоровье

Когда у вас сильная пищевая аллергия, трудно не знать об этом — симптомы обычно довольно неприятны или даже опасны.

Эти признаки говорят о наличии пищевой аллергии
Фото: Freepik by freepik, PDM

Между тем, если ваша аллергия не так сильна, вы можете пропустить признаки. Вот несколько симптомов, которые могут указывать на то, что у вас пищевая аллергия.

Кожные реакции

Пищевая аллергия часто может вызывать проблемы с кожей. Вы можете заметить на коже зуд, покраснение или приподнятые зудящие бугорки, известные как крапивница.

В некоторых случаях у вас может быть экзема, которая делает кожу сухой, зудящей и красной.

Отёк

Ваш организм может отреагировать на пищевой аллерген, вызвав отёк частей лица, губ, языка или горла. Этот отёк может затруднить разговор или дыхание, и это признак тяжелой реакции.

Стеснение в горле

Может показаться, что что-то сдавливает горло или затрудняет глотание. Это тревожный симптом, требующий немедленного внимания.

Насморк

Пищевая аллергия иногда может привести к тому, что ваш нос будет сильно течь.

Низкое кровяное давление

В редких случаях сильная аллергическая реакция может привести к падению артериального давления.

Это может вызвать головокружение, предобморочное состояние или даже обморок. Это очень серьёзный признак, требующий немедленной медицинской помощи.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гончар Виктор
Ведущий специалист
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Шенаева Татьяна
Специалист по лечению аллергических ринитов, аллергических дерматозов, атопической бронхиальной астмы, крапивницы, рецидивирующих отеков Квинке, вторично-иммунодефицитных сотояний, ассоциируемых с рецидивами герпетической инфекции, ВПЧ, фурункулезом.
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