Как неопределённость порождает тревогу: объяснение учёных

Учёные выяснили, как неопределённость связана с чувством тревоги

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Давно известно, что неопределённость вызывает у людей сильную тревогу и страх. Но как эти состояния связаны между собой?

Фото: flickr.com by gorchakov.artem, CC BY 2.0

Как связаны неопределённость и тревога

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Computational Psychiatry, исследователи из Департамента психологии Калифорнийского университета Дэвис, углубились в причины страха неопределённости.

Учёные считают, что когда вы ожидаете чего-то плохого, могут быть разные способы восприятия этого.

Например, если есть обратный отсчёт до поражения электрическим током, ваша тревога будет ниже, чем если бы удар током мог поразить вас в любой момент. То есть, если человек точно знает, что что-то произойдёт в конкретное время, чувство опасности у него будет ниже, чем при наличии неопределённости.

Вероятно, это связано с эволюцией человеческого мозга, который научился следить за уровнем опасности.