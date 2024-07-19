Как неопределённость порождает тревогу: объяснение учёных

Давно известно, что неопределённость вызывает у людей сильную тревогу и страх. Но как эти состояния связаны между собой?
В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Computational Psychiatry, исследователи из Департамента психологии Калифорнийского университета Дэвис, углубились в причины страха неопределённости.
Учёные считают, что когда вы ожидаете чего-то плохого, могут быть разные способы восприятия этого.
Например, если есть обратный отсчёт до поражения электрическим током, ваша тревога будет ниже, чем если бы удар током мог поразить вас в любой момент. То есть, если человек точно знает, что что-то произойдёт в конкретное время, чувство опасности у него будет ниже, чем при наличии неопределённости.
Вероятно, это связано с эволюцией человеческого мозга, который научился следить за уровнем опасности.
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