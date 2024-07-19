Найден неожиданный способ улучшить сон и увеличить его продолжительность

Физические упражнения перед сном удлиняют его продолжительность на 27 минут

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Физические упражнения перед сном удлиняют его продолжительность на 27 минут, пишет в среду Daily Mail со ссылкой на научный журнал BMJ Open Sport & Exercise Medicine.

Фото: https://mykaleidoscope.ru/x/jemocii/12349-chuvstvo-trevogi-i-bessonnica-55-foto.html

Учёные из Университета Отаго в Новой Зеландии провели эксперимент с участием 30 добровольцев в возрасте от 18 до 40 лет, ведущих преимущественно малоподвижный образ жизни. Его результаты показали положительное влияние физической активности на качество и длительность сна.

После восьми трёхминутных зарядок через каждые полчаса, состоящих из простых упражнений вроде вставаний на мысочки, испытуемые спали в среднем на 27 минут дольше. При этом они не просыпались чаще обычного посреди ночи.

Эти результаты дополняют растущий массив доказательств, что вечерние упражнения не ухудшают качество сна, несмотря на существующие рекомендации по сну, утверждающие обратное, резюмировали исследователи в своей статье.