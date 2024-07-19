Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главный союзник в борьбе с пигментными пятнами: все, что надо знать про арбутин
Как часто нужно питаться в жару: 3 приема пищи в день — это неправильный режим
Почему нужно принимать душ после купания в море
Эксперты рассказали, почему кошка наблюдает за хозяином в ванной
Учёные утверждают, что уже к трём годам дети понимают других людей
В июне спрос на съёмное жильё в Москве превысил майский на 20%
Россияне рассказали про трудности при получении недвижимости в наследство
Стартовали съёмки сериала "Радар" о загадочных событиях в маленьком городке
Лолита Милявская о жизни с дочерью: борьба с болезнью и материнские переживания
Найден неожиданный способ улучшить сон и увеличить его продолжительность

Физические упражнения перед сном удлиняют его продолжительность на 27 минут

1:04
Здоровье

Физические упражнения перед сном удлиняют его продолжительность на 27 минут, пишет в среду Daily Mail со ссылкой на научный журнал BMJ Open Sport & Exercise Medicine.

Физические упражнения перед сном удлиняют его продолжительность на 27 минут
Фото: https://mykaleidoscope.ru/x/jemocii/12349-chuvstvo-trevogi-i-bessonnica-55-foto.html

Учёные из Университета Отаго в Новой Зеландии провели эксперимент с участием 30 добровольцев в возрасте от 18 до 40 лет, ведущих преимущественно малоподвижный образ жизни. Его результаты показали положительное влияние физической активности на качество и длительность сна.

После восьми трёхминутных зарядок через каждые полчаса, состоящих из простых упражнений вроде вставаний на мысочки, испытуемые спали в среднем на 27 минут дольше. При этом они не просыпались чаще обычного посреди ночи.

Эти результаты дополняют растущий массив доказательств, что вечерние упражнения не ухудшают качество сна, несмотря на существующие рекомендации по сну, утверждающие обратное, резюмировали исследователи в своей статье.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Популярное
Важное изменение для автовладельцев: стандарты тары для топлива ужесточены

В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.

Почему запрещено заливать топливо в пластиковую тару на АЗС
Метод опрыскивания листьев огурцов мылом: работает?
Огурцы будут плодоносить до морозов: вот что нужно сделать
Малосольные огурцы "сухим" способом: оказывается, их можно приготовить без рассола
Не оставляйте свою кошку в одиночестве: узнайте, какие породы требуют постоянного внимания
Береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ". Новый подход к старой идее Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Эти породы известны своей любовью и преданностью: самые добрые собаки
Хрустящая цветная капуста в кляре: подайте её с ароматным сметанно-чесночным соусом
Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок
Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок
Последние материалы
Певица Вера Брежнева показала интерьеры квартиры в Киеве
Project Fantasy от IO Interactive: яркая фэнтезийная RPG без мрачных элементов
Специалист рассказал, почему нельзя заправлять автомобиль с работающим двигателем
Советы по выбору пластического хирурга
В ЦК КПК рассказали о коррекции рынка недвижимости в Китае
Мать Гарика Харламова опубликовала семейные фото с сыном и его новой супругой
Солнце начинает новый солнечный цикл, хотя ещё находится в середине текущего
Как выбор напитков влияет на здоровье женщин
Певец Шаман проведёт концерт у посольства США в ответ на блокировку на YouTube
"Росгосстрах" рассказал об инвестициях в развитие образования
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников