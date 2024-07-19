Сахарный диабет увеличивает риск развития тревоги и депрессии

Nature: у детей с диабетом риск тревоги повышен на 50%

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Научная группа из Кембриджского университета выявила, что сахарный диабет 1 типа у детей и подростков увеличивает риск развития тревожных расстройств на 50%. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Mental Health.

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

Учёные проанализировали данные о здоровье 4556 детей в возрасте до 14 лет с диагнозом сахарного диабета 1 типа за период с 1994 по 2007 год. Для оценки риска развития расстройств настроения и депрессии в течение последующих 24 лет использовался метод менделевской рандомизации (МР). Этот метод позволяет быстро установить причинно-следственные связи и определить значимые факторы риска заболеваний.

Результаты показали, что по сравнению со здоровыми сверстниками, у участников с диабетом 1 типа вероятность развития тревожного расстройства была более чем на 50% выше. Кроме того, диабет коррелировал с двукратным риском расстройств настроения, таких как депрессия и биполярное расстройство. Однако риск психотических расстройств, например шизофрении, был ниже у испытуемых с сахарным диабетом 1 типа.

По мнению учёных, ухудшение психического состояния при диабете может быть связано с диабетическим дистрессом — постоянной озабоченностью контролем уровня сахара в крови и страхом развития осложнений заболевания.