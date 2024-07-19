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Названа составляющая рациона, намного сильнее влияющая на давление, чем соль

Отказ от соли не гарантирует нормализации давления, предупредил диетолог Спектор

1:35
Здоровье

Соль не так важна с точки зрения влияния на артериальное давление, как продукты, богатые калием, сообщил профессор генетической эпидемиологии в Королевском колледже Лондона, диетолог Тим Спектор.

Отказ от соли не гарантирует нормализации давления, предупредил диетолог Спектор
Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Christopher Gross

В 50 лет он пережил микроинсульт, после которого ему диагностировали гипертонию, что заставило медика всерьёз заняться своим здоровьем. Он поделился этим опытом в запрещённой в РФ соцсети, на пост обратила внимание Daily Mirror.

"Жаль, что мне не сказали этого, когда поставили диагноз "гипертония". Как врач, я знал, что сокращение потребления соли — это первостепенная задача. Но я не очень хочу исключать вкус из своей пищи", — признался Спектор.

Он нашёл исследования, согласно которым только около 25% здоровых людей и более 50% гипертоников чувствительны к соли. Гораздо важнее для сердца калий. Причём это не означает, что надо есть много бананов. "На самом деле, в большинстве растений много калия, — объяснил доктор. — Другой способ снизить артериальное давление — усилить потребление клетчатки. Увеличение потребления клетчатки всего лишь на пять граммов может снизить артериальное давление вдвое эффективнее, чем отказ от соли".

От всего солёного отказываться излишне. Достаточно исключить из рациона ультраобработанные продукты, такие как колбасы и фастфуд, в которых добавляют слишком много соли. Обычно в них меньше калия, да и для пищеварения они не полезны.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
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