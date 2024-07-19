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Нутрициолог раскрыла, опасен ли для здоровья воск на фруктах и овощах

Нутрициолог Гусакова: воск нужен для защиты от преждевременной потери влаги

1:05
Здоровье

Нутрициолог Вероника Гусакова в беседе с LIFE.ru, пояснила, что воск и парафин, используемые для придания блеска фруктам и овощам, безопасны для здоровья. Она предложила простой тест: если после погружения продуктов в горячую воду на её поверхности образуется маслянистый слой, это указывает на наличие воска на фруктах или овощах.

Нутрициолог Гусакова: воск нужен для защиты от преждевременной потери влаги
Фото: commons.wikimedia.org by Malakwal City, CC BY-SA 3.0

"В составе воска используются натуральные ингредиенты, такие как пчелиный воск, карнаубский воск (из листьев пальмового дерева карнауба). Эти органические вещества не влияют на работу кишечника и не имеют токсического влияния на организм. С таким же успехом можно было бы бояться употреблять мед в сотах", — пояснила специалист.

Специалист подчеркнула, что воск служит барьером против быстрой утраты влаги продуктами. Это пищевой продукт, который проходит жёсткий контроль на безопасность. Помимо этого, как добавила специалист, воск препятствует появлению плесени и грибка.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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