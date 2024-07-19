Древние вирусы названы причиной развития рака

Science Advances: фрагменты ДНК древних вирусов могут активироваться и вызывать рак

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Университета Колорадо в Боулдере (США) обнаружили новую причину возникновения рака. Исследование показало, что фрагменты ДНК древних вирусов могут активироваться и способствовать развитию онкологических заболеваний.

Фото: Wikipedia by Manuel Almagro Rivas, CC BY-SA 4.0

Человеческий геном включает более 20 тысяч генов, которые являются "строительными блоками" жизни. Примерно 8% генома составляют остатки ДНК вирусов, заразивших наших предков-приматов десятки миллионов лет назад.

Со временем эти участки ДНК проникли в человеческие сперматозоиды, яйцеклетки и эмбрионы, оказав немалое влияние на эволюцию человека. Авторы нового исследования установили, что активация этих фрагментов "мусорной ДНК" может сыграть ключевую роль в развитии рака у людей. Следовательно, подавление остаточной вирусной ДНК может повысить эффективность лечения.

Учёные проанализировали геномные данные по 21 типу рака и выявили специфическую вирусную линию LTR10, которая заразила некоторых приматов 30 миллионов лет назад. Эта линия проявляла высокую активность при нескольких видах рака, таких как рак легких и толстой кишки.

В целом линия LTR10 была активна примерно у трети проанализированных пациентов с онкологическими заболеваниями. Когда её ДНК удалили из опухолевых клеток, лечение стало более эффективным.

Учёные отметили, что с возрастом организма и ослаблением его естественных защит древние вирусы, скрытые в геноме, могут активироваться и вызывать проблемы со здоровьем. Полученные результаты могут привести к новым подходам в лечении рака, сообщает Science Advances.