Специалисты назвали опасное последствие нерегулярного режима сна

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NYP: нерегулярный режим сна повышает риск сахарного диабета

1:09
Здоровье

Несоблюдение регулярного режима сна может привести к увеличению риска развития сахарного диабета II типа на 34 процента. Об этом сообщает The New York Post (NYP), ссылаясь на научные исследования.

NYP: нерегулярный режим сна повышает риск сахарного диабета
Фото: Wikipedia by U3207862, CC BY-SA 4.0

Согласно публикации, в течение 7,5 лет учёные проводили наблюдения за 84 тысячами людей среднего возраста 62 года. Результаты показали, что у тех, кто не придерживался постоянного графика сна, риск заболевания диабетом увеличивался на 34 процента. В статье отмечается, что даже малые изменения в расписании сна, порядка одного часа ежедневно, могли повлиять на вероятность развития болезни.

Дополнительное исследование, проведённое в марте 2024 года, выявило, что повышенный риск сахарного диабета также наблюдается у лиц, чей сон составляет менее шести часов в сутки.

Авторы исследования планируют провести дальнейшие эксперименты с участием более молодых участников и представителей различных рас.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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