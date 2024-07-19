Специалисты назвали опасное последствие нерегулярного режима сна

NYP: нерегулярный режим сна повышает риск сахарного диабета

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Несоблюдение регулярного режима сна может привести к увеличению риска развития сахарного диабета II типа на 34 процента. Об этом сообщает The New York Post (NYP), ссылаясь на научные исследования.

Фото: Wikipedia by U3207862, CC BY-SA 4.0

Согласно публикации, в течение 7,5 лет учёные проводили наблюдения за 84 тысячами людей среднего возраста 62 года. Результаты показали, что у тех, кто не придерживался постоянного графика сна, риск заболевания диабетом увеличивался на 34 процента. В статье отмечается, что даже малые изменения в расписании сна, порядка одного часа ежедневно, могли повлиять на вероятность развития болезни.

Дополнительное исследование, проведённое в марте 2024 года, выявило, что повышенный риск сахарного диабета также наблюдается у лиц, чей сон составляет менее шести часов в сутки.

Авторы исследования планируют провести дальнейшие эксперименты с участием более молодых участников и представителей различных рас.