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Врач назвал ряд привычек, снижающих риск развития рака почки

Врач Странадко: из-за избыточного веса повышается риск развития рака почки

1:30
Здоровье

Постоянно повышенное давление может быть одним из признаков рака почки, утверждает уролог-онколог Михаил Странадко из клиники "Евроонко". В интервью "Лента.ру" он перечислил основные причины развития этого опасного заболевания и дал советы по его профилактике.

Врач Странадко: из-за избыточного веса повышается риск развития рака почки
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам доктора, к развитию рака почки приводят ожирение, курение, приём нестероидных противовоспалительных препаратов, а также диабет и вирусный гепатит. Наследственность также играет роль: риск заболевания выше у тех, у кого в семье уже был рак почки.

Странадко подчеркнул, что рак почки часто протекает бессимптомно до поздних стадий. Чаще всего его обнаруживают случайно, во время обследований по другим поводам, например, при УЗИ или КТ. Иногда в анализе мочи обнаруживается кровь.

"Клинические симптомы, такие как боль в боку, кровь в моче и пальпируемое образование в брюшной полости встречаются лишь в каждом десятом случае и связаны с агрессивным течением болезни и поздней стадией. Чаще у пациентов присутствуют снижение массы тела, анемия, повышенное давление", — уточнил Михаил Странадко.

Чтобы снизить риск развития рака почки, врач рекомендует поддерживать нормальный вес, контролировать артериальное давление, отказаться от курения и включать в рацион больше овощей семейства капустных.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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