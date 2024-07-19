Россиянам рассказали о главных летних источниках витаминов и минералов

Врач Кашух: клубника и малина богаты витамином С и полезны для зрения

2:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В июле россияне могут наслаждаться разнообразными полезными ягодами, каждая из которых ценна для здоровья. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, какие ягоды наиболее полезны в этом месяце, сообщает Газета.Ru.

Фото: pixabay.com by ulleo, PDM

Жимолость, созревающая в начале июля, богата витамином С и антоцианами, которые обладают противовоспалительным действием и полезны для глаз. Также в жимолости содержатся минералы, такие как калий, магний, натрий, железо и фосфор, необходимые для здоровья организма.

Клубника и малина также содержат значительное количество витамина С, а витамины группы В, присутствующие в этих ягодах, поддерживают работу сердца и укрепляют нервную систему. Малина, кроме того, содержит антиоксиданты, полифенолы и фитонциды, которые защищают клетки от повреждений и помогают снижать воспаление. Благодаря этим свойствам малина широко признана как средство от простуды.

Ежевика богата витаминами А и Е, которые благотворно влияют на кожу и зрение. Она также содержит 30% суточной нормы витамина К, который помогает усваивать кальций, и витамин D, что способствует здоровью почек и сердечно-сосудистой системы.

Черника, известная своими полезными свойствами для зрения, содержит витамин Р, который делает сосуды более эластичными и защищает их от разрушения. Антоцианы, присутствующие в чернике, улучшают защитную функцию глаз и помогают им восстанавливаться от фотоповреждений. Ягода также богата пектином, природным сорбентом, блокирующим всасывание вредных веществ через стенки кишечника.

Чёрная смородина является настоящим витаминным кладезем, так как содержит много витаминов А, Е, Р и группы В, а также огромное количество аскорбиновой кислоты — в четыре раза больше, чем в лимоне. Морошка, помимо витаминов А и Е, содержит кальций, железо, фосфор и магний, полезные для системы кроветворения и развития клеток. Вишня обогащена цинком, йодом, медью, хромом и кумарином, который снижает риск появления тромбов благодаря разжижающему кровь эффекту.

Однако, несмотря на все полезные свойства, важно помнить о мерах предосторожности. Врач предупреждает, что чрезмерное употребление ягод может привести к проблемам с пищеварением, таким как вздутие живота и диарея. Людям с язвенной болезнью, гастритом, хроническим панкреатитом и воспалением в кишечнике следует употреблять летние ягоды с осторожностью.