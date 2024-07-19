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В детских подгузниках, продающихся в России, найдены плесень и дрожжи

"Роскачество" обнаружило дрожжи и плесень в детских подгузниках некоторых марок

1:27
Здоровье

"Роскачество" опубликовало на своём веб-сайте результаты анализа детских подгузников, в ходе которого в некоторых образцах были обнаружены грибковые организмы.

"Роскачество" обнаружило дрожжи и плесень в детских подгузниках некоторых марок
Фото: Wikipedia by 維基小霸王, CC BY-SA 4.0

Эксперты проанализировали подгузники-трусики крупных размеров (для детей до 20 кг) 21 бренда. В продукции одной марки были выявлены дрожжевые и плесневые грибы, которые могли попасть в изделия на разных стадиях изготовления, упаковки или хранения. При повышенной температуре и влажности количество этих микроорганизмов может возрасти, что может привести к локальному воспалению и раздражению кожи.

Специалисты также отметили широко распространённую проблему с уровнем pH, которая была выявлена в 19 из проверенных образцов. Однако все бренды успешно справились с задачей впитывания влаги. Самое длительное время впитывания составило 1,1 секунды, а самое короткое — 0,18 секунды. Кроме того, исследование показало, что большая часть подгузников не вызывает аллергических реакций и раздражений кожи или слизистых оболочек у детей.

"Все подгузники нетоксичны, в них нет вредных веществ, содержание цинка, хрома, мышьяка и свинца не превышает допустимых значений", — отметили в "Роскачестве".

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сафина Айгуль
Заведующая отделением терапии, ревматолог
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
Специалист Романовская Ксения
Ведет прием пациентов с: патологией органов дыхания (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, острые и хронические бронхиты, пневмонии), кожным синдромом (зуд, экземы, аллергические дерматиты, острые и рецидивирующие крапивницы, грибковые и бактериальные поражения кожи и слизистых)
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