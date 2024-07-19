Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выбор секции для ребенка: как найти идеальный вариант
Врач Кашух: клубника и малина богаты витамином С и полезны для зрения
Эксперт раскрыла лучшие места в самолёте для спокойного полёта
Священник рассказал о том, как Украина ведёт борьбу против православных святынь
Новости касательно медстраховки
Саша Петров о браке: "Это чистый кайф и новое качество жизни"
Иван Алёхин: инвестиции в драгметаллы всегда выгодны
"Роскачество" обнаружило дрожжи и плесень в детских подгузниках некоторых марок
5 пород собак для маленьких детей
Врач предостерегла, что восстановление после этого заболевания может занять всю жизнь

Врач Вильниц: вакцинация защищает от менингита, требующего пожизненной реабилитации

2:09
Здоровье

Менингит, подобно другим нейроинфекциям, является серьёзным заболеванием, требующим тщательного внимания и продолжительного лечения. Врач Алла Вильницкая отметила важность ранней диагностики и вакцинации против менингита, сообщает Газета.Ru.

Врач Вильниц: вакцинация защищает от менингита, требующего пожизненной реабилитации
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, PDM

По словам специалиста, нейроинфекции, включая такие заболевания, как энцефалит и ботулизм, составляют 40% всех неврологических расстройств. Среди них менингит считается наиболее опасным, особенно для детей до пяти лет, пожилых людей старше 70 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Симптомы менингита часто могут быть спутаны с обычной простудой или отравлением, что усложняет диагностику. Болезнь развивается быстро и может привести к смерти в течение суток.

Даже при успешном лечении пациенты могут столкнуться с долгосрочными последствиями. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый пятый выживший после бактериального менингита сталкивается с проблемами со здоровьем, такими как головные боли, нарушения сна и памяти, судороги и трудности в общении. До 70% таких пациентов нуждаются в длительной реабилитации, которая иногда может продолжаться всю жизнь.

"Современные методы терапии помогают снизить летальность, но не предотвращают инвалидизацию", — пояснила специалист.

Врач Алла Вильницкая утверждает, что вакцинация является единственным надежным способом предотвращения менингита. В группе риска находятся дети до пяти лет и подростки от 12 до 18 лет. Вакцинация рекомендуется детям в возрасте от 9 до 23 месяцев в два этапа.

Несмотря на распространённые мифы, здоровый образ жизни и крепкий иммунитет не обеспечивают полной защиты от менингококковой инфекции. Специалист призывает всех, кто ещё не привит, сделать вакцинацию для защиты себя и своих близких от этой опасной болезни.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Популярное
Важное изменение для автовладельцев: стандарты тары для топлива ужесточены

В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.

Почему запрещено заливать топливо в пластиковую тару на АЗС
Малосольные огурцы быстрым способом: готовим их вообще без рассола
Малосольные огурцы "сухим" способом: оказывается, их можно приготовить без рассола
Огурцы будут плодоносить до морозов: вот что нужно сделать
Не оставляйте свою кошку в одиночестве: узнайте, какие породы требуют постоянного внимания
Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев Новый "Петров и Васечкин" будет не хуже знаменитого оригинала Дмитрий Плотников
Эти породы известны своей любовью и преданностью: самые добрые собаки
Чем нужно обработать баклажаны в начале июля: без этой процедуры урожай будет плохим
Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок
Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок
Последние материалы
Врач Вильниц: вакцинация защищает от менингита, требующего пожизненной реабилитации
Рэпер Macan закрутил роман с Марией Мотиной, выкладывающей фото в купальниках
Борис Корчевников рассказал о состоянии своего здоровья
Врач Григорьев: изменения скорости мочеиспускания — признак аденомы простаты
Эфирные масла: целебные свойства и их применение
О чём нужно помнить перед тем, как воспользоваться скрабом для кожи?
Как самостоятельно открыть автомобиль, если ключи остались внутри
Астроном Хоу обнаружила признаки начала нового солнечного цикла
Эвелина Блёданс назвала Марию Погребняк "шикарной, пластиковой куклой"
Евросоюз нарастил поставки пива в Россию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников