Врач предостерегла, что восстановление после этого заболевания может занять всю жизнь

Врач Вильниц: вакцинация защищает от менингита, требующего пожизненной реабилитации

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Менингит, подобно другим нейроинфекциям, является серьёзным заболеванием, требующим тщательного внимания и продолжительного лечения. Врач Алла Вильницкая отметила важность ранней диагностики и вакцинации против менингита, сообщает Газета.Ru.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, PDM

По словам специалиста, нейроинфекции, включая такие заболевания, как энцефалит и ботулизм, составляют 40% всех неврологических расстройств. Среди них менингит считается наиболее опасным, особенно для детей до пяти лет, пожилых людей старше 70 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Симптомы менингита часто могут быть спутаны с обычной простудой или отравлением, что усложняет диагностику. Болезнь развивается быстро и может привести к смерти в течение суток.

Даже при успешном лечении пациенты могут столкнуться с долгосрочными последствиями. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый пятый выживший после бактериального менингита сталкивается с проблемами со здоровьем, такими как головные боли, нарушения сна и памяти, судороги и трудности в общении. До 70% таких пациентов нуждаются в длительной реабилитации, которая иногда может продолжаться всю жизнь.

"Современные методы терапии помогают снизить летальность, но не предотвращают инвалидизацию", — пояснила специалист.

Врач Алла Вильницкая утверждает, что вакцинация является единственным надежным способом предотвращения менингита. В группе риска находятся дети до пяти лет и подростки от 12 до 18 лет. Вакцинация рекомендуется детям в возрасте от 9 до 23 месяцев в два этапа.

Несмотря на распространённые мифы, здоровый образ жизни и крепкий иммунитет не обеспечивают полной защиты от менингококковой инфекции. Специалист призывает всех, кто ещё не привит, сделать вакцинацию для защиты себя и своих близких от этой опасной болезни.