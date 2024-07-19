Изменение продолжительности первого утреннего мочеиспускания может быть признаком аденомы предстательной железы, сообщил профессор Николай Григорьев, как сообщает Газета.Ru.
Часто пациенты не обращают внимания на постепенное появление симптомов заболевания, так как они привыкают к ним и не считают их значимыми. Тем не менее, изменения в скорости мочеиспускания могут сигнализировать о серьёзных проблемах.
По словам врача, аденома предстательной железы развивается из-за возрастных изменений, которые происходят у мужчин старше 40 лет. Проблемы с мочеиспусканием возникают из-за анатомического расположения железы, которая окружает мочеиспускательный канал. На ранних стадиях заболевания мужчины могут испытывать трудности при посещении туалета, в то время как в более продвинутых случаях требуется натужиться для мочеиспускания.
Специалист также отметил, что аденома предстательной железы развивается медленно, и начальные симптомы часто остаются незамеченными. Для раннего обнаружения болезни достаточно провести ультразвуковое исследование предстательной железы, которое доступно в большинстве медицинских учреждений. Мужчинам старше 45 лет рекомендуется проходить это исследование не реже одного раза в год в целях профилактики.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.