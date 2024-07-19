Врач рассказал, как утренние походы в туалет могут быть связаны с аденомой простаты

Врач Григорьев: изменения скорости мочеиспускания - признак аденомы простаты

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Изменение продолжительности первого утреннего мочеиспускания может быть признаком аденомы предстательной железы, сообщил профессор Николай Григорьев, как сообщает Газета.Ru.

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Часто пациенты не обращают внимания на постепенное появление симптомов заболевания, так как они привыкают к ним и не считают их значимыми. Тем не менее, изменения в скорости мочеиспускания могут сигнализировать о серьёзных проблемах.

По словам врача, аденома предстательной железы развивается из-за возрастных изменений, которые происходят у мужчин старше 40 лет. Проблемы с мочеиспусканием возникают из-за анатомического расположения железы, которая окружает мочеиспускательный канал. На ранних стадиях заболевания мужчины могут испытывать трудности при посещении туалета, в то время как в более продвинутых случаях требуется натужиться для мочеиспускания.

Специалист также отметил, что аденома предстательной железы развивается медленно, и начальные симптомы часто остаются незамеченными. Для раннего обнаружения болезни достаточно провести ультразвуковое исследование предстательной железы, которое доступно в большинстве медицинских учреждений. Мужчинам старше 45 лет рекомендуется проходить это исследование не реже одного раза в год в целях профилактики.