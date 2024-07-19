Изжога представляет собой неприятное ощущение жжения в пищеводе, вызванное различными факторами. К ним относятся как повышенная, так и пониженная кислотность желудка, слабость нижнего пищеводного сфинктера и синдром избыточного бактериального роста в кишечнике. Психоэмоциональное состояние и неправильное пищеварение белка также могут способствовать появлению этого недуга, как сообщила гастроэнтеролог Наталья Сычёва в интервью радио Sputnik.
Врач отмечает, что использование народных методов, таких как сода и апельсиновый сок, неэффективно и может даже усугубить проблему. Сода, хотя и временно облегчает симптомы, вызывает обратный эффект: снижает кислотность, а затем организм компенсирует это повышением кислотности. Цитрусовые фрукты, такие как апельсиновый сок, могут ослаблять нижний пищеводный сфинктер, что приводит к усилению заброса кислоты из желудка в пищевод.
Для борьбы с изжогой рекомендуется внести изменения в рацион и режим питания. Необходимо есть регулярно, не менее трёх раз в день, избегать горизонтального положения после еды и ограничивать потребление продуктов, способствующих изжоге. Также полезно работать над уменьшением стресса. Если симптомы сохраняются более двух-трёх дней, рекомендуется обратиться к врачу.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.