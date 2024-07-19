Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт объяснил, что будет с машиной при нарушении угла установки колёс
Диетолог Спектор: отказ от соли не поможет в снижении артериального давления
CD Projekt RED работает над новой частью "Ведьмака"
Анджелина Джоли призывает Брэда Питта отказаться от судебного иска против неё
В США врачи начали использовать метод НЭП для посмертного "оживления" тел
Эксперты ответили, почему кошкам обрабатывают лапы сливочным маслом
Ксения Бородина высказалась о покойном музыканте Нерушенко
RAS: зафиксированы первые сигналы нового 26-го цикла солнечной активности
Китай откроет завод по сборке спецтехники в Якутии
Эффект рикошета: врач предупредила, что популярные народные средства не помогут от изжоги

Гастроэнтеролог Сычёва: апельсиновый сок и сода не помогут от изжоги

1:26
Здоровье

Изжога представляет собой неприятное ощущение жжения в пищеводе, вызванное различными факторами. К ним относятся как повышенная, так и пониженная кислотность желудка, слабость нижнего пищеводного сфинктера и синдром избыточного бактериального роста в кишечнике. Психоэмоциональное состояние и неправильное пищеварение белка также могут способствовать появлению этого недуга, как сообщила гастроэнтеролог Наталья Сычёва в интервью радио Sputnik.

Гастроэнтеролог Сычёва: апельсиновый сок и сода не помогут от изжоги
Фото: Freepik by benzoix, PDM

Врач отмечает, что использование народных методов, таких как сода и апельсиновый сок, неэффективно и может даже усугубить проблему. Сода, хотя и временно облегчает симптомы, вызывает обратный эффект: снижает кислотность, а затем организм компенсирует это повышением кислотности. Цитрусовые фрукты, такие как апельсиновый сок, могут ослаблять нижний пищеводный сфинктер, что приводит к усилению заброса кислоты из желудка в пищевод.

Для борьбы с изжогой рекомендуется внести изменения в рацион и режим питания. Необходимо есть регулярно, не менее трёх раз в день, избегать горизонтального положения после еды и ограничивать потребление продуктов, способствующих изжоге. Также полезно работать над уменьшением стресса. Если симптомы сохраняются более двух-трёх дней, рекомендуется обратиться к врачу.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
Обсудить
Популярное
Важное изменение для автовладельцев: стандарты тары для топлива ужесточены

В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.

Почему запрещено заливать топливо в пластиковую тару на АЗС
Метод опрыскивания листьев огурцов мылом: работает?
Огурцы будут плодоносить до морозов: вот что нужно сделать
Малосольные огурцы "сухим" способом: оказывается, их можно приготовить без рассола
Эти породы известны своей любовью и преданностью: самые добрые собаки
Береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ". Новый подход к старой идее Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Не оставляйте свою кошку в одиночестве: узнайте, какие породы требуют постоянного внимания
Хрустящая цветная капуста в кляре: подайте её с ароматным сметанно-чесночным соусом
Котлеты с фаршем и капустой: получаются сочнее, нежнее и полезнее традиционных мясных
Котлеты с фаршем и капустой: получаются сочнее, нежнее и полезнее традиционных мясных
Последние материалы
Врач Странадко: из-за избыточного веса повышается риск развития рака почки
5 причин выращивать стелющиеся томаты
Минеральные Воды стали самым дешевым городом для летнего отдыха 2024
Вяленые томаты в духовке: простой рецепт итальянской закуски
Новая модель объясняет точное время взрыва вирусных клеток
Звезда "Пацанов" Энтони Старр обсудил феномен усталости от супергероев
Как популярные советы по уходу за кожей могут навредить вашему лицу
Лев Яшин признан лучшим вратарём всех времён
Эксперты назвали основные недостатки автомобилей с полным и задним приводом
Родион Газманов показал фото из семейного архива
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников