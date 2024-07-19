Учёные из канадского Университета Далхаузи заявили, что лёгкие или умеренные физические нагрузки снижают в пожилом возрасте риск развития гипертонии у женщин. А мужчинам больше подходят интенсивные тренировки.
Согласно исследованию, опубликованному в American Journal of Physiology, которое длилось 3 года, уменьшение времени сидячего образа жизни и выполнение интенсивных физических упражнений помогало снизить высокий уровень давления у испытуемых обоих полов.
Учёные сообщили, что лёгкие и умеренные физические упражнения благотворнее влияли на женщин, чем на мужчин. Такие тренировки улучшали деятельность сердечно-сосудистой системы у женщин и снижали риск развития у них старческой слабости.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.