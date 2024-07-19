American Journal of Physiology: лёгкие и умеренные физические упражнения лучше подходят женщинам, а интенсивные — мужчинам

Физические нагрузки помогают снизить артериальное давление в пожилом возрасте

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из канадского Университета Далхаузи заявили, что лёгкие или умеренные физические нагрузки снижают в пожилом возрасте риск развития гипертонии у женщин. А мужчинам больше подходят интенсивные тренировки.

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Согласно исследованию, опубликованному в American Journal of Physiology, которое длилось 3 года, уменьшение времени сидячего образа жизни и выполнение интенсивных физических упражнений помогало снизить высокий уровень давления у испытуемых обоих полов.

Учёные сообщили, что лёгкие и умеренные физические упражнения благотворнее влияли на женщин, чем на мужчин. Такие тренировки улучшали деятельность сердечно-сосудистой системы у женщин и снижали риск развития у них старческой слабости.