Можно ли промывать нос морской водой: ответ педиатра

Педиатр Маркова не советует промывать нос морской водой

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-педиатр Ульяна Маркова сообщила, что хоть морская вода имеет в своём составе много полезных веществ, ею нельзя промывать нос. Это может быть опасно для здоровья из-за возможности попадания инфекции, сообщают "Вести Подмосковья".

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"Вода, взятая из природного водоема, особенно вблизи жилых районов, а уж тем более курортной зоны, может содержать огромное количество бактерий, вирусов и паразитов. При попадании в носоглотку они могут стать причиной респираторных, кишечных инфекций, глистной инвазии", — пояснила специалист.

Промывание носа морской водой может нанести вред детскому организму, поскольку он ещё не является окрепшим. Частое промывание носа может сильно нарушить микрофлору носоглотки, из-за чего она станет ослабевшей и уязвимой перед инфекциями.

В связи с этим для промывания носа лучше всего использовать специальные готовые растворы, которые не нанесут вреда и будут иметь оптимальную концентрацию соли.

Купание в море может помочь укрепить здоровье ребёнка, так как оно способствует закаливанию.