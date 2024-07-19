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Можно ли промывать нос морской водой: ответ педиатра

Педиатр Маркова не советует промывать нос морской водой

1:12
Здоровье

Врач-педиатр Ульяна Маркова сообщила, что хоть морская вода имеет в своём составе много полезных веществ, ею нельзя промывать нос. Это может быть опасно для здоровья из-за возможности попадания инфекции, сообщают "Вести Подмосковья". 

Педиатр Маркова не советует промывать нос морской водой
Фото: publicdomainpictures.net by Vera Kratochvil, PDM

"Вода, взятая из природного водоема, особенно вблизи жилых районов, а уж тем более курортной зоны, может содержать огромное количество бактерий, вирусов и паразитов. При попадании в носоглотку они могут стать причиной респираторных, кишечных инфекций, глистной инвазии", — пояснила специалист.

Промывание носа морской водой может нанести вред детскому организму, поскольку он ещё не является окрепшим. Частое промывание носа может сильно нарушить микрофлору носоглотки, из-за чего она станет ослабевшей и уязвимой перед инфекциями.

В связи с этим для промывания носа лучше всего использовать специальные готовые растворы, которые не нанесут вреда и будут иметь оптимальную концентрацию соли.

Купание в море может помочь укрепить здоровье ребёнка, так как оно способствует закаливанию.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
Специалист Марудова Наталья
Заведующая отделением поликлинической педиатрии
Специалист Пономарева Нина
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок, оформляет справки, санаторные карты, карты перед поступлением в детский и школу.
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