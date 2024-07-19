Названы 5 простых продуктов, эффективно укрепляющих иммунитет

Диетолог Тараско перечислила продукты для укрепления иммунитета

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Анастасия Тараско рассказала, что в летнее время тоже нужно поддерживать иммунитет. Это связано со сменой погоды: с аномальной жары на прохладу или наоборот. Есть продукты, которые нужно добавить в рацион для укрепления иммунитета, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

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Так, стоит добавить в рацион курицу. Она содержит много белка, помогающего формировать клетки иммунитета. Также для употребления белка подойдёт рыба, яйца, бобовые, тофу.

Для поддержания иммунитета нужны витамины группы В и С. Они содержатся в большом количестве в персиках, гранатах, моркови, болгарском перце, цитрусах.

"Важно не забывать про цельные злаки, например, гречку или булгур. В них содержится много клетчатки. Она нужна для адекватной работы нашего микробиома, то есть бактерий толстого кишечника. Их устойчивость и разнообразие напрямую влияют на иммунитет человека", — рассказала диетолог.

Ещё необходимый продукт — это растительное масло, а также орехи и семечки. Они обладают противовоспалительными свойствами, помогают кишечнику лучше работать.

Последний полезный продукт для иммунитета — это ягоды. Ешьте разные виды ягод, они обеспечат организм нужным количеством антиоксидантов.