Названы 5 простых продуктов, эффективно укрепляющих иммунитет

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Диетолог Тараско перечислила продукты для укрепления иммунитета

1:28
Здоровье

Врач-диетолог Анастасия Тараско рассказала, что в летнее время тоже нужно поддерживать иммунитет. Это связано со сменой погоды: с аномальной жары на прохладу или наоборот. Есть продукты, которые нужно добавить в рацион для укрепления иммунитета, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Диетолог Тараско перечислила продукты для укрепления иммунитета
Фото: unsplash.com by Самбазон, CC0

Так, стоит добавить в рацион курицу. Она содержит много белка, помогающего формировать клетки иммунитета. Также для употребления белка подойдёт рыба, яйца, бобовые, тофу.

Для поддержания иммунитета нужны витамины группы В и С. Они содержатся в большом количестве в персиках, гранатах, моркови, болгарском перце, цитрусах.

"Важно не забывать про цельные злаки, например, гречку или булгур. В них содержится много клетчатки. Она нужна для адекватной работы нашего микробиома, то есть бактерий толстого кишечника. Их устойчивость и разнообразие напрямую влияют на иммунитет человека", — рассказала диетолог.

Ещё необходимый продукт — это растительное масло, а также орехи и семечки. Они обладают противовоспалительными свойствами, помогают кишечнику лучше работать.

Последний полезный продукт для иммунитета — это ягоды. Ешьте разные виды ягод, они обеспечат организм нужным количеством антиоксидантов.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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