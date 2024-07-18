Заслуженный врач заверил россиян, что новой волны пандемии ковида не будет

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Врач Осипов: слова ВОЗ о новой пандемии - популистские заявления

1:25
Здоровье

Утверждения о новой пандемии в России — это всего лишь популистское заявление, распространяющаяся среди населения. В настоящее время птичий грипп H5N1 называют новым "ковидом". Однако в стране пока не зафиксировано ни одного случая передачи этого вируса между людьми. Такую информацию предоставил Андрей Осипов, заслуженный врач РФ и главный врач домодедовской больницы.

Врач Осипов: слова ВОЗ о новой пандемии - популистские заявления
Фото: www.flickr.com by Студия Incendo, CC BY 2.0

"Многие забыли, но мы ведь уже сталкивались с птичьим гриппом в 2011 и в 2012 годах. В нашей больнице работали и со случаями свиного гриппа. Тогда они были не связаны между собой, это была не эпидемия. Болели в основном молодые люди около 35 лет. Два летальных случая было. Но это заболевание поддаётся лечению, используются противовирусные препараты, посиндромные препараты, при осложнениях — аппараты ИВЛ", — отметил специалист в интервью для интернет-издания Regions.

Специалист подчеркнул, что H5N1 обычно протекает у заболевших в серьёзной форме. Хотя в данный момент нет оснований для начала пандемии, медицинские работники остаются бдительными, чтобы быть готовыми к любому развитию ситуации и своевременно реагировать на возможные изменения.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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