Препарат-"убийца" ВИЧ озадачил своей ценой, однако показал 100% эффективность

New Atlas: Ленакапавир на 100% эффективен при профилактике от ВИЧ

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские учёные утверждают, что разработали препарат для профилактики ВИЧ с эффективностью до 100%. О прорыве сообщил журнал New Atlas, ссылаясь на медицинского директора американской фармацевтической компании Gilead Sciences Мердада Парси.

Фото: Wikipedia by kropekk_pl, PDM

Препарат под названием ленакапавир известен уже несколько лет. В 2019 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) присвоило ему статус прорывной терапии. Компания сообщает о результатах клинических испытаний на пациентках в Уганде и Южной Африке, где препарат продемонстрировал 100%-ную эффективность без существенных побочных эффектов. Два других препарата, участвовавших в сравнительных испытаниях, Truvada и Descovy, показали 99%-ную эффективность, что также является впечатляющим результатом.

Основной вопрос заключается в доступности ленакапавира. Для достижения эффективности необходимо делать две инъекции в год, стоимость которых составляет 42 250 долларов США (3,7 млн рублей).