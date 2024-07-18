Определена максимальная разовая доза ягод

Диетолог-нутрициолог и лектор российского общества "Знание" Екатерина Панкова в интервью для РИА "ФедералПресс" рекомендовала ограничивать разовое употребление свежих ягод до 150 граммов.
"За один раз я не рекомендую съедать более 150 граммов свежих ягод, особенно если вы следите за своим весом и уровнем сахара в крови", — пояснила Панкова.
Она также предупредила, что людям с мочекаменной болезнью следует с осторожностью относиться к употреблению ягод, особенно смородины.
Кроме того, специалист посоветовала заготавливать ягоды на зиму в виде компотов и методом быстрой заморозки, что позволяет надолго сохранить витамины. Накопленный летом с помощью ягод запас витаминов поддержит иммунитет в зимнее время года.
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