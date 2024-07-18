Определена максимальная разовая доза ягод

Диетолог Панкова: за раз не стоит съедать более 150 граммов ягод

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог-нутрициолог и лектор российского общества "Знание" Екатерина Панкова в интервью для РИА "ФедералПресс" рекомендовала ограничивать разовое употребление свежих ягод до 150 граммов.

Фото: commons.wikimedia. org by Изображение сделано защитником природы Натубико; vivism. info, CC BY-SA 3.0

"За один раз я не рекомендую съедать более 150 граммов свежих ягод, особенно если вы следите за своим весом и уровнем сахара в крови", — пояснила Панкова.

Она также предупредила, что людям с мочекаменной болезнью следует с осторожностью относиться к употреблению ягод, особенно смородины.

Кроме того, специалист посоветовала заготавливать ягоды на зиму в виде компотов и методом быстрой заморозки, что позволяет надолго сохранить витамины. Накопленный летом с помощью ягод запас витаминов поддержит иммунитет в зимнее время года.