Каша на воде — это низкокалорийное блюдо. Например, 100 граммов гречки на воде содержат 109 калорий, а такая же порция гречки на молоке — 160. Овсянка на воде содержит 70 калорий, а на молоке — 140.
Кроме того, молоко может препятствовать усвоению некоторых витаминов и минералов, которые содержатся в крупах.
Однако у каши на молоке есть свои преимущества. Более высокая калорийность обеспечивает быстрое насыщение. Кроме того, жир в молоке помогает усваивать витамин А, что особенно важно для детского питания.
Чтобы сохранить полезные вещества в молоке, лучше добавлять его в конце, когда каша уже будет готова, потому что при варке полезные вещества испаряются из молока.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.