На воде или на молоке: какая каша полезнее для организма взрослых и детей

Каши на молоке помогают усвоению витамина А

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каша на воде — это низкокалорийное блюдо. Например, 100 граммов гречки на воде содержат 109 калорий, а такая же порция гречки на молоке — 160. Овсянка на воде содержит 70 калорий, а на молоке — 140.

Фото: commons.wikimedia.org by Markus Kuhn, CC0

Кроме того, молоко может препятствовать усвоению некоторых витаминов и минералов, которые содержатся в крупах.

Однако у каши на молоке есть свои преимущества. Более высокая калорийность обеспечивает быстрое насыщение. Кроме того, жир в молоке помогает усваивать витамин А, что особенно важно для детского питания.

Чтобы сохранить полезные вещества в молоке, лучше добавлять его в конце, когда каша уже будет готова, потому что при варке полезные вещества испаряются из молока.