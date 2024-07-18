Почему нужно есть физалис: все его полезные свойства

Иногда физалис называют "ананасовой вишней" или "перуанским крыжовником", потому что вкус физалиса одновременно напоминает ананас, черешню и крыжовник.
В его плодах содержится ряд ценных веществ, которые необходимы человеку для здорового питания. Лабораторные исследования показали, что в них содержатся: аскорбиновая кислота, витамин А, витамины группы В, группа минералов (калий, кальций, магний, цинк, железо, фосфор).
Физалис улучшает все пищеварительные процессы и повышает защитные свойства организма. Он очень полезен и даже необходим людям, которые недавно перенесли серьёзные заболевания или операции.
Систематическое и разумное употребление плодов физалиса в рационе женщины способствует её здоровью и красоте.
Плоды физалиса едят в свежем виде, используют для украшения блюд, а если фруктов много, из них делают варенье, компоты и цукаты.
Этот рецепт малосольных огурцов без рассола прост и быстр в приготовлении. Огурцы получаются невероятно ароматными и хрустящими.