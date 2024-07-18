Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Камеры видеонаблюдения реагируют не на чёрные цифры и буквы госномера
Каши на молоке помогают усвоению витамина А
Топ-три мифа про Дубай
ВrainCom: скопления белка TDP-43 в мозге могут быть причиной проблем с памятью
Как планка помогает в похудении и укреплении тела: советы эксперта
Заразить кошку блохами может даже человек
Добрейшие породы собак
Виктория Боня рассказала о шрамах у мамы после пластической операции
Сериал "Fallout" собрал 16 номинаций на премию "Эмми"
Напиток, помогающий быстро снижать вес: перед сном и утром натощак

Для быстрого снижения веса полезен настой на основе корицы и мёда

0:44
Здоровье

Эффективным средством для снижения веса является настой на основе корицы и мёда. Для приготовления напитка вам понадобятся всего три ингредиента.

Для быстрого снижения веса полезен настой на основе корицы и мёда
Фото: commons.wikimedia.org by Mila.atkovska, CC BY-SA 4.0

— 1 чайная ложка корицы;

— 2 чайные ложки натурального мёда;

— 2 стакана кипятка.

Залейте корицу горячей водой в ёмкости с толстыми стенками, накройте крышкой и дайте остыть. Затем добавьте мёд и тщательно перемешайте.

Половину напитка следует выпить перед сном, а вторую — утром натощак.

Мёд положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, печени и почек, а корица способствует сжиганию жировой ткани и стимулирует обмен веществ.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Обсудить
Популярное
Berliner Zeitung: в Европе отказываются от СПГ-терминалов из-за российского газа

Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.

В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа
PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых
Как приготовить "Оливье" во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата
Необычная и питательная: вкусная окрошка на квасе с двумя нестандартными ингредиентами
В состязании "Трамп — Байден" демократам пора на что-то решаться Дмитрий Плотников Байден заболел "ковидом", что приведёт его к политической смерти Любовь Степушова Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Секреты ухода за малиной: как получить огромный урожай этим летом
В США рассказали о возникшей с истребителям F-35 проблеме
Свежий салат из молодой капусты: добавьте к нему ещё один ингредиент для нового вкуса
Свежий салат из молодой капусты: добавьте к нему ещё один ингредиент для нового вкуса
Последние материалы
Кота по кличке Морж обстреляли из пневматики в Подмосковье
Роман на корте и за его пределами: Синнер и Калинская отдыхают вместе
Эксперты назвали признаки того, что кошка к вам привязалась
3 важных шага для большого урожая клубники в следующем сезоне
Как не провалиться в сон за рулём?
В Великобритании собак и кошек планируют кормить искусственным мясом
КНР усиливает контроль над импортом свинины из ЕС
Глава ГУР Украины Буданов* придумал план убийств детей российских чиновников
Предложение квартир в аренду снизилось на 22%, подсчитал "Дом.РФ"
При любом кашле у собак следует сразу обратиться к ветеринарному врачу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников