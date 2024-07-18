Напиток, помогающий быстро снижать вес: перед сном и утром натощак

Эффективным средством для снижения веса является настой на основе корицы и мёда. Для приготовления напитка вам понадобятся всего три ингредиента.
— 1 чайная ложка корицы;
— 2 чайные ложки натурального мёда;
— 2 стакана кипятка.
Залейте корицу горячей водой в ёмкости с толстыми стенками, накройте крышкой и дайте остыть. Затем добавьте мёд и тщательно перемешайте.
Половину напитка следует выпить перед сном, а вторую — утром натощак.
Мёд положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, печени и почек, а корица способствует сжиганию жировой ткани и стимулирует обмен веществ.
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