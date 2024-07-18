Напиток, помогающий быстро снижать вес: перед сном и утром натощак

Для быстрого снижения веса полезен настой на основе корицы и мёда

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эффективным средством для снижения веса является настой на основе корицы и мёда. Для приготовления напитка вам понадобятся всего три ингредиента.

Фото: commons.wikimedia.org by Mila.atkovska, CC BY-SA 4.0

— 1 чайная ложка корицы;

— 2 чайные ложки натурального мёда;

— 2 стакана кипятка.

Залейте корицу горячей водой в ёмкости с толстыми стенками, накройте крышкой и дайте остыть. Затем добавьте мёд и тщательно перемешайте.

Половину напитка следует выпить перед сном, а вторую — утром натощак.

Мёд положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, печени и почек, а корица способствует сжиганию жировой ткани и стимулирует обмен веществ.