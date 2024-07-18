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Что будет, если постоянно игнорировать голод: будьте осторожны

Частое игнорирование голода опасно для здоровья

1:29
Здоровье

Пытаясь взять под контроль плохое питание, многие люди пытаются игнорировать свой голод, думая, что это может помочь им сформировать здоровые привычки. Однако это может приводить к плохим последствиям.

Частое игнорирование голода опасно для здоровья
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Между тем, вы ещё должны различать тягу к еде и реальный голод, потому что эти две вещи требуют разных подходов.

Настоящий голод

Настоящий голод — это способ вашего тела сигнализировать о том, что он нуждается в питании и энергии. Обычно это происходит, когда желудок пуст и уровень сахара в крови падает.

Низкое энергопотребление

Когда вы не едите, когда действительно голодны, ваш уровень энергии может резко упасть. Вы можете чувствовать слабость, усталость и испытывать трудности с концентрацией на задачах.

Раздражительность

Голод может повлиять на ваше настроение. Вы можете стать раздражительным или вспыльчивым. 

Переедание

Игнорирование реального голода может привести к перееданию, когда вы, наконец, поедите.

Ваше тело, находящееся в состоянии голода, может испытывать тягу к высококалорийным продуктам, что приводит к нездоровому выбору питания.

Дефицит питательных веществ

Длительный голод может привести к нехватке необходимых питательных веществ, потому что вы не обеспечиваете свой организм витаминами и минералами, необходимыми для правильного функционирования.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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