Что будет, если постоянно игнорировать голод: будьте осторожны

Пытаясь взять под контроль плохое питание, многие люди пытаются игнорировать свой голод, думая, что это может помочь им сформировать здоровые привычки. Однако это может приводить к плохим последствиям.
Между тем, вы ещё должны различать тягу к еде и реальный голод, потому что эти две вещи требуют разных подходов.
Настоящий голод — это способ вашего тела сигнализировать о том, что он нуждается в питании и энергии. Обычно это происходит, когда желудок пуст и уровень сахара в крови падает.
Когда вы не едите, когда действительно голодны, ваш уровень энергии может резко упасть. Вы можете чувствовать слабость, усталость и испытывать трудности с концентрацией на задачах.
Голод может повлиять на ваше настроение. Вы можете стать раздражительным или вспыльчивым.
Игнорирование реального голода может привести к перееданию, когда вы, наконец, поедите.
Ваше тело, находящееся в состоянии голода, может испытывать тягу к высококалорийным продуктам, что приводит к нездоровому выбору питания.
Длительный голод может привести к нехватке необходимых питательных веществ, потому что вы не обеспечиваете свой организм витаминами и минералами, необходимыми для правильного функционирования.
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