Что будет, если постоянно игнорировать голод: будьте осторожны

Частое игнорирование голода опасно для здоровья

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пытаясь взять под контроль плохое питание, многие люди пытаются игнорировать свой голод, думая, что это может помочь им сформировать здоровые привычки. Однако это может приводить к плохим последствиям.

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Между тем, вы ещё должны различать тягу к еде и реальный голод, потому что эти две вещи требуют разных подходов.

Настоящий голод

Настоящий голод — это способ вашего тела сигнализировать о том, что он нуждается в питании и энергии. Обычно это происходит, когда желудок пуст и уровень сахара в крови падает.

Низкое энергопотребление

Когда вы не едите, когда действительно голодны, ваш уровень энергии может резко упасть. Вы можете чувствовать слабость, усталость и испытывать трудности с концентрацией на задачах.

Раздражительность

Голод может повлиять на ваше настроение. Вы можете стать раздражительным или вспыльчивым.

Переедание

Игнорирование реального голода может привести к перееданию, когда вы, наконец, поедите.

Ваше тело, находящееся в состоянии голода, может испытывать тягу к высококалорийным продуктам, что приводит к нездоровому выбору питания.

Дефицит питательных веществ

Длительный голод может привести к нехватке необходимых питательных веществ, потому что вы не обеспечиваете свой организм витаминами и минералами, необходимыми для правильного функционирования.