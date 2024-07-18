Раскрыта главная опасность Bluetooth-наушников

Ведущий аналитик Муртазин предупредил об опасности наушников

Основная опасность Bluetooth-наушников — вовсе не в излучении, сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. "Я бы не говорил про излучение, его вредность — потому что не доказано ничто", — пояснил он в разговоре с NewsInfo.Ru.

Фото: Flickr by Maurizio Pesce, CC BY 2.0

"Наушники, в принципе, носить долго нельзя по одной простой причине. От этого развиваются заболевания слухового канала. Он закупорен. Это неправильно во всех смыслах. И на сегодняшний день выросло число обращений к ЛОР-врачам именно из-за воспаления в ушах, развития микрофлоры и так далее", — заметил собеседник издания.

Ежедневная дезинфекция вкладышей решила бы проблему, но по понятным причинам никто этим не занимается. "В конечном итоге вы получаете проблемы, и излучение — это последнее, о чём нужно беспокоиться. Доходит до операций. Люди в прямом смысле из-за этого рискуют своим здоровьем", — посетовал он.

Второй вредный фактор — громкость звука. Мало кто придерживается заложенных в гаджетах ограничений. "И у многих, особенно если мы говорим про подростков, снижение уровня слуха. Они плохо слышат. Это связано с максимальной громкостью, на которой они нон-стоп слушают в наушниках, тем более могут спать в них. Это действительно большая проблема", — заключил эксперт.