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Раскрыта главная опасность Bluetooth-наушников

Ведущий аналитик Муртазин предупредил об опасности наушников

Здоровье

Основная опасность Bluetooth-наушников — вовсе не в излучении, сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. "Я бы не говорил про излучение, его вредность — потому что не доказано ничто", — пояснил он в разговоре с NewsInfo.Ru.

Ведущий аналитик Муртазин предупредил об опасности наушников
Фото: Flickr by Maurizio Pesce, CC BY 2.0

"Наушники, в принципе, носить долго нельзя по одной простой причине. От этого развиваются заболевания слухового канала. Он закупорен. Это неправильно во всех смыслах. И на сегодняшний день выросло число обращений к ЛОР-врачам именно из-за воспаления в ушах, развития микрофлоры и так далее", — заметил собеседник издания.

Ежедневная дезинфекция вкладышей решила бы проблему, но по понятным причинам никто этим не занимается. "В конечном итоге вы получаете проблемы, и излучение — это последнее, о чём нужно беспокоиться. Доходит до операций. Люди в прямом смысле из-за этого рискуют своим здоровьем", — посетовал он.

Второй вредный фактор — громкость звука. Мало кто придерживается заложенных в гаджетах ограничений. "И у многих, особенно если мы говорим про подростков, снижение уровня слуха. Они плохо слышат. Это связано с максимальной громкостью, на которой они нон-стоп слушают в наушниках, тем более могут спать в них. Это действительно большая проблема", — заключил эксперт.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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