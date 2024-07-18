Вскрылась самая пикантная деталь истории ВИЧ: как он передался от обезьян человеку

Доктор Мясников рассказал о происхождении ВИЧ

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в своём телеграм-канале о происхождении вируса иммунодефицита человека, приводящего к СПИДу.

Фото: ВК Доктор Мясников is licensed under public domain

По его словам, хотя СПИД был признан только в 1981 году, молекулярные филогенетические исследования показывают, что ВИЧ присутствовал в Центральной и Западной Африке с начала 1900-х годов. В ту пору он встречался у представителей достаточно изолированных местных племён, а в середине прошлого века Африка вышла из изоляции, началась массовая миграция — и это послужило причиной нынешней пандемии.

На сегодняшний день доказано, что ВИЧ эволюционировал из лентивируса — вируса иммунодефицита обезьян (SIV), который был обнаружен у некоторых подвидов обезьян с острова Биоко и некоторых подвидов шимпанзе в Камеруне. Все штаммы SIV, заражающие приматов по всей Африке, отделились от общего предка между 32 000 и 78 000 лет назад.

"Прямые свидетельства передачи вируса от обезьяны к человеку всё ещё отсутствуют, но это выводится из известной практики охоты на шимпанзе, особенно в Западной Африке. Тем более что бушмены едят этих обезьян практически сырыми", — пояснил Мясников.

Чтобы стать из обезьяньего человеческим, возбудителю неизлечимого недуга потребовались важные вирусные адаптации. "Цепочка вирусных мутаций привела к тому, что вирус стал передаваться от человека к человеку. Вот она — пища для конспирологических теорий!" — заметил теледоктор.

Известны две разновидности ВИЧ — печально известный ВИЧ-1 и менее распространённый и не настолько патогенный ВИЧ-2. По данным ВОЗ, ими заражены 38,4 миллиона человек во всём мире.