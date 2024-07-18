Если вернутся первые варианты коронавируса — катастрофа неминуема

Ковид не превратился в безобидную простуду, предупредил профессор Чепурнов

Джо Байден заболел COVID-19, сообщили в среду в Белом доме. В тревоге за здоровье самого пожилого президента США, Pravda.Ru попросила главу лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины профессора вирусологии Александра Чепурнова оценить опасность некогда грозного недуга.

Фото: mos.ru by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, Денис Гришкин, CC BY 4.0

Если сравнивать с теми вариантами вируса, что лютовали в начале пандемии — болезнь протекает гораздо легче, ответил он. "Но это не означает, что всё это проходит безболезненно и так далее, — предупредил учёный. — Я просто в последнее время не только на Байдене, но и на других людях наблюдаю тяжёлое течение у людей, которые и болели по несколько раз".

К сожалению, не подтвердилось практикой мнение главы Роспотребнадзора Анны Поповой о низкой вероятности повторных заболеваний.

"Тем не менее, люди болеют. Мы с этой болезнью будем мучиться и дальше. В ближайшее время он будет жить с нами, и дай бог, если в таком виде", — предрёк собеседник издания.

Ошибочно было бы считать нынешний "лайтовый" вариант ковида лёгкой простудой. "Он всё равно протекает потяжелее, как и грипп — у кого-то тяжелее, у кого-то послабее. Но, тем не менее, это всё-таки не совсем обычное простудное заболевание, не так легко проходит, как виды коронавируса, которые давно живут с человеком. Поэтому всё остается сложно", — признал вирусолог.

Между тем и первые "мощные" версии COVID-19 ещё где-то остались.

"Мне часто приходит в голову мысль о том, что будет, если вылезет, что вполне возможно, потому что наверняка в лабораториях где-то ещё хранятся те исходные варианты. Я опять же возвращаюсь к дельте и к исходному варианту, который пришёл в своё время из Китая — назовём его уханьский для данного случая. Потому что сегодняшние вакцины разработались для более современных вариантов. И запасов той вакцины уже нет, и иммунитет очень недолгий. Если он откуда-то выскочит… А он вполне может храниться и в природных очагах, и в лабораторных условиях. Вопрос "во что это выльется" тоже очень непростой", — заметил Чепурнов.

Так что берегите себя. Прежде всего — за счёт здорового образа жизни, потому что специфического лечения коронавируса нет и не будет, вакцин от старых вариантов нет, а от новых — недостаточно.