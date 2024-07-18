Как питание может предотвратить развитие деменции: важная информация

Для предотвращения деменции нужно есть орехи и ягоды

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Здоровое питание может поддержать здоровье мозга и предотвратить развитие деменции.

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Какие продукты помогают поддерживать когнитивные функции

Овощи чрезвычайно полезны для здоровья мозга, например, листовые овощи, такие как капуста, мангольд, шпинат и салат айсберг.

Вы также можете добавить в свой рацион любой вид овощей, так как они богаты клетчаткой, витаминами и минералами. Овощи богаты антиоксидантами и витамином К.

Согласно исследованию, проведённому в 2022 году, высокий уровень витамина К в крови связан с улучшением когнитивных функций у людей. Кроме того, для поддержания здоровья мозга важно добавлять в свой рацион цельнозерновые продукты. Например, цельнозерновой хлеб, коричневый рис, амарант. В них содержится магний, который полезен для клеток мозга.

Орехи полезны для здоровья. Миндаль содержит витамин Е, антиоксидант, который защищает здоровье мозга. Орехи также богаты белком и полезными жирами.

Ягоды содержат антиоксиданты, которые могут снизить риск развития деменции.