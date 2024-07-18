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"Неприятная штука": эксперт назвал два опасных последствия долгого ношения наушников

Аналитик Муртазин: долгое ношение наушников грозит болезнями слуха

Здоровье

Непрерывное ношение наушников может спровоцировать болезни слухового канала и снижение слуха, рассказал NewsInfo.Ru ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Аналитик Муртазин: долгое ношение наушников грозит болезнями слуха
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Наушники нельзя долго носить по одной простой причине. От этого развиваются заболевания слухового канала. Он закупорен. Это неправильно во всех смыслах. Сегодня выросло число обращений к ЛОР-врачам именно из-за воспаления в ушах, развития плохой микрофлоры и т. д. Всё-таки наушники — это неприятная штука", — отметил аналитик.

По слова Муртазина, люди не соблюдают правила гигиены и пренебрегают ежедневной дезинфекцией наушников. В результате многие получают проблемы с органами слуха, вплоть до операций, рассказал он.

Ещё одну опасность представляет прослушивание музыки в наушниках на максимальной громкости, хотя специалисты рекомендуют её ограничивать, добавил эксперт.

"И у многих, особенно подростков, наблюдается снижение уровня слуха. Они плохо слышат. Это связано с максимальной громкостью, на которой они нон-стоп слушают музыку в наушниках. Это действительно большая проблема", — резюмировал собеседник NewsInfo.Ru.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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