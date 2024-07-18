"Неприятная штука": эксперт назвал два опасных последствия долгого ношения наушников

Аналитик Муртазин: долгое ношение наушников грозит болезнями слуха

Непрерывное ношение наушников может спровоцировать болезни слухового канала и снижение слуха, рассказал NewsInfo.Ru ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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"Наушники нельзя долго носить по одной простой причине. От этого развиваются заболевания слухового канала. Он закупорен. Это неправильно во всех смыслах. Сегодня выросло число обращений к ЛОР-врачам именно из-за воспаления в ушах, развития плохой микрофлоры и т. д. Всё-таки наушники — это неприятная штука", — отметил аналитик.

По слова Муртазина, люди не соблюдают правила гигиены и пренебрегают ежедневной дезинфекцией наушников. В результате многие получают проблемы с органами слуха, вплоть до операций, рассказал он.

Ещё одну опасность представляет прослушивание музыки в наушниках на максимальной громкости, хотя специалисты рекомендуют её ограничивать, добавил эксперт.