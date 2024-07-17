Спать при включённом вентиляторе не стоит

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты Life предупреждают о серьёзных последствиях, которые могут возникнуть при использовании вентилятора во время сна.

Фото: Freepik by master1305, PDM

Во-первых, существует риск появления аллергии и астматических приступов из-за пыли, которая может скапливаться на лопастях вентилятора. Поэтому важно регулярно осматривать и чистить прибор, чтобы избежать распространения пыли в воздухе при каждом его включении.

Кроме того, включённый ночью вентилятор может негативно влиять на кожу и слизистые оболочки. Сильный воздушный поток может вызывать их пересушивание.

Также следует учитывать, что постоянный приток прохладного воздуха от вентилятора может привести к переохлаждению шеи и головы. Это может вызвать мышечное напряжение и даже судороги.

Однако у вентилятора есть и свои плюсы. Например, он обеспечивает циркуляцию воздуха, поддерживает свежесть в помещении и охлаждает спальню в жаркую погоду. Главное — не направлять поток воздуха прямо на себя и регулярно чистить прибор.

Чтобы избежать возможных проблем, рекомендуется установить вентилятор возле открытого окна и направить его таким образом, чтобы он выдувал воздух из дома. В остальных комнатах также следует открыть окна.