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Спать при включённом вентиляторе не стоит

1:21
Здоровье

Эксперты Life предупреждают о серьёзных последствиях, которые могут возникнуть при использовании вентилятора во время сна.

Спать при включённом вентиляторе не стоит
Фото: Freepik by master1305, PDM

Во-первых, существует риск появления аллергии и астматических приступов из-за пыли, которая может скапливаться на лопастях вентилятора. Поэтому важно регулярно осматривать и чистить прибор, чтобы избежать распространения пыли в воздухе при каждом его включении.

Кроме того, включённый ночью вентилятор может негативно влиять на кожу и слизистые оболочки. Сильный воздушный поток может вызывать их пересушивание.

Также следует учитывать, что постоянный приток прохладного воздуха от вентилятора может привести к переохлаждению шеи и головы. Это может вызвать мышечное напряжение и даже судороги.

Однако у вентилятора есть и свои плюсы. Например, он обеспечивает циркуляцию воздуха, поддерживает свежесть в помещении и охлаждает спальню в жаркую погоду. Главное — не направлять поток воздуха прямо на себя и регулярно чистить прибор.

Чтобы избежать возможных проблем, рекомендуется установить вентилятор возле открытого окна и направить его таким образом, чтобы он выдувал воздух из дома. В остальных комнатах также следует открыть окна.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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