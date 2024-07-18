Как сделать макароны низкокалорийными: полезные советы

Советы, как сделать макароны низкокалорийными

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Макароны — это еда, которая поможет вам чувствовать себя сытым в течение нескольких часов. Но это блюдо довольно калорийное, поэтому лучше немного скорректировать рецепт, чтобы сделать его более полезным.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, CC BY 2.0

Следите за размером порции

Будьте внимательны к тому, сколько макарон вы кладёте на тарелку. Использование тарелки меньшего размера может помочь контролировать размер порций. Стандартный размер порции не должен превышать размера небольшого кулака.

Используйте соусы на основе томатов

Соусы на основе томатов, как правило, менее калорийны по сравнению со сливочными соусами. Они обеспечивают отличный вкус без лишних калорий.

Добавьте овощи

Добавляйте много овощей в блюда из макарон. Такие овощи, как шпинат, брокколи, грибы или болгарский перец, не только повышают питательную ценность, но и увеличивают объём еды, делая её более сытной, не нагружая калориями.

Готовность

При приготовлении макарон старайтесь готовить их "аль денте", что означает, что они будут слегка твёрдыми.

Это не только обеспечивает лучшую текстуру, но и имеет более низкий гликемический индекс, что означает, что блюдо с меньшей вероятностью вызовет скачок сахара в крови.