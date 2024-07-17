Как можно помочь людям с деменцией и что делать близким людям

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Пациенты с деменцией нуждаются в специальных занятиях

1:34
Здоровье

Каждый год в мире выявляется 10 миллионов новых случаев деменции. Из-за этого заболевания многие люди получают инвалидность, кроме того, они нуждаются в помощи, сообщает tmn.aif.ru.

Так, в Тюмени ведёт свою деятельность Центр дневного пребывания для пожилых людей, имеющих когнитивные нарушения. Там недавно открыли 4 группу, где могут принять пожилых пациентов. В таких группах старики от 65 лет рисуют, занимаются развитием мелкой моторики, поддерживают бытовые навыки.

"Условно есть три стадии развития деменции. Первая — лёгкая форма болезни, когда человек начинает забывать какие-то мелочи. На следующих стадиях больной погружается в совершенно другой мир. Люди с деменцией живут в прошлом. Они отлично помнят, что было 30 или 40 лет назад, но кратковременная память у них нарушена", — пояснил замдиректора регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации Светлана Малахова.

Больной с деменцией обычно не соглашается с тем, что у него есть проблемы со здоровьем, что мешает вовремя начать терапию. Излечиться от этого заболевания невозможно, но развитие можно затормозить. В этом отлично помогают занятия с пациентами.

Родственники пациента также могут приходить на специальные занятия с психологами и психиатрами в центр, поскольку они тоже нуждаются в поддержке.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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