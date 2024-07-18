Размер и форма тарелки имеют значение: советы диетологов по питанию

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Как размер и форма тарелки влияют на аппетит

1:34
Здоровье

Даже мельчайшие детали, такие как размер, форма и цвет вашей тарелки, могут повлиять на ваш аппетит больше, чем вы думаете.

Как размер и форма тарелки влияют на аппетит
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Вот несколько вещей, которые вы должны знать, прежде чем выбирать посуду.

Размер тарелки

Когда вы используете большую тарелку, вы, как правило, кладёте в нее больше еды, потому что там много места, которое нужно заполнить. В результате вы, скорее всего, будете подавать большие порции, что может привести к перееданию.

Если вы возьмёте тарелку меньшего размера, это ограничит количество пищи, которую вы можете положить на нее.

Цветовой контраст

Когда цвет вашей еды контрастирует с цветом вашей тарелки, это визуально сильнее бросается в глаза. Например, если у вас на красной тарелке ярко-зелёная брокколи, она выделяется.

Если цвета еды и тарелки похожи, как белый рис на белой тарелке, отсутствие контраста мешает вашему мозгу оценивать размер порции. В этой ситуации вы можете есть больше.

Форма

Люди, как правило, складывают еду в центр круглых тарелок. Таким образом, если вы используете круглую тарелку, вы можете положить больше еды в середину, что может привести к большим порциям.

Таким образом, размер и форма вашей тарелки могут значительно повлиять на ваши пищевые привычки. Помня об этих факторах, вы сможете контролировать свой аппетит и придерживаться здоровой диеты.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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