Размер и форма тарелки имеют значение: советы диетологов по питанию

Даже мельчайшие детали, такие как размер, форма и цвет вашей тарелки, могут повлиять на ваш аппетит больше, чем вы думаете.
Вот несколько вещей, которые вы должны знать, прежде чем выбирать посуду.
Когда вы используете большую тарелку, вы, как правило, кладёте в нее больше еды, потому что там много места, которое нужно заполнить. В результате вы, скорее всего, будете подавать большие порции, что может привести к перееданию.
Если вы возьмёте тарелку меньшего размера, это ограничит количество пищи, которую вы можете положить на нее.
Когда цвет вашей еды контрастирует с цветом вашей тарелки, это визуально сильнее бросается в глаза. Например, если у вас на красной тарелке ярко-зелёная брокколи, она выделяется.
Если цвета еды и тарелки похожи, как белый рис на белой тарелке, отсутствие контраста мешает вашему мозгу оценивать размер порции. В этой ситуации вы можете есть больше.
Люди, как правило, складывают еду в центр круглых тарелок. Таким образом, если вы используете круглую тарелку, вы можете положить больше еды в середину, что может привести к большим порциям.
Таким образом, размер и форма вашей тарелки могут значительно повлиять на ваши пищевые привычки. Помня об этих факторах, вы сможете контролировать свой аппетит и придерживаться здоровой диеты.
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