Размер и форма тарелки имеют значение: советы диетологов по питанию

Как размер и форма тарелки влияют на аппетит

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Даже мельчайшие детали, такие как размер, форма и цвет вашей тарелки, могут повлиять на ваш аппетит больше, чем вы думаете.

Фото: freepik.com by stockking, PDM

Вот несколько вещей, которые вы должны знать, прежде чем выбирать посуду.

Размер тарелки

Когда вы используете большую тарелку, вы, как правило, кладёте в нее больше еды, потому что там много места, которое нужно заполнить. В результате вы, скорее всего, будете подавать большие порции, что может привести к перееданию.

Если вы возьмёте тарелку меньшего размера, это ограничит количество пищи, которую вы можете положить на нее.

Цветовой контраст

Когда цвет вашей еды контрастирует с цветом вашей тарелки, это визуально сильнее бросается в глаза. Например, если у вас на красной тарелке ярко-зелёная брокколи, она выделяется.

Если цвета еды и тарелки похожи, как белый рис на белой тарелке, отсутствие контраста мешает вашему мозгу оценивать размер порции. В этой ситуации вы можете есть больше.

Форма

Люди, как правило, складывают еду в центр круглых тарелок. Таким образом, если вы используете круглую тарелку, вы можете положить больше еды в середину, что может привести к большим порциям.

Таким образом, размер и форма вашей тарелки могут значительно повлиять на ваши пищевые привычки. Помня об этих факторах, вы сможете контролировать свой аппетит и придерживаться здоровой диеты.