Как понять, что вашему организму не хватает жиров: главные признаки

Тусклые волосы и боль в суставах говорят о недостатке жиров

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При здоровом питании легко допустить несколько ошибок, которые могут принести много вреда. Одной из таких ошибок является отказ от растительных масел, жиров, которые необходимы нашему организму.

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Вот несколько признаков того, что вам нужны жиры.

Сухая кожа

Растительные масла, такие как оливковое или льняное масло, помогают сохранить кожу увлажненной. Когда нам не хватает жиров, ваша кожа может стать сухой, грубой и зудящей. Вы можете заметить шелушащиеся пятна, особенно на руках или ногах.

Ломкие ногти

Жиры содержат питательные вещества, которые поддерживают крепкие и здоровые ногти.

Если ваши ногти легко ломаются и кажутся слабыми, это может быть связано с тем, что вы не получаете достаточного количества жиров в своём рационе.

Тусклые волосы

Омега-3 жирные кислоты способствуют блестящим и здоровым волосам.

При их дефиците ваши волосы могут потерять блеск и выглядеть тусклыми.

Суставы

Если вы испытываете боль или скованность в суставах, это может быть признаком того, что вашему организму нужно больше жиров, чтобы уменьшить воспаление.