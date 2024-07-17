Почему фруктовые соки не так полезны, как фрукты: мнение диетологов

Названы причины, почему фруктовые соки хуже фруктов

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы не любите фрукты, вы можете попробовать заменить их фруктовыми соками, но это не всегда хорошая идея. В то время как некоторые фруктовые соки на самом деле могут содержать витамины, им не хватает других веществ, которые есть в цельных фруктах.

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Вот несколько причин, по которым нельзя заменять фрукты соками.

Отсутствует клетчатка

Клетчатка — это полезная часть фрукта, которая отлично подходит для пищеварения. Она поддерживает хорошее пищеварение, помогает вам чувствовать себя сытым и поддерживает стабильный уровень сахара в крови.

Добавленный сахар

Иногда во фруктовые соки добавляют дополнительный сахар, чтобы сделать их более сладкими. Это не натуральный сахар, который содержится во фруктах, он не очень полезен. Он может привести к набору лишнего веса и проблемам с зубами.

Контроль калорий и порций

Чтобы сделать всего лишь небольшой стакан сока, нужно много фруктов. Это означает, что сок может содержать много калорий.

Когда вы едите цельные фрукты, в них есть вода и клетчатка, из-за чего вы чувствуете себя сытым. Но с соком вы можете не осознавать, сколько калорий вы потребляете, и это может привести к тому, что вы съедите слишком много, даже не заметив этого.

Потеря питательных веществ

Иногда процесс превращения фруктов в сок может привести к тому, что они потеряют некоторые из своих полезных веществ.

Цельные фрукты дают вам эти питательные вещества естественным и сбалансированным образом.