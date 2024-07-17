Попытки получить красивый загар обернутся "глубокой печалью" — придётся долго лечиться

Онколог Коржиков напомнил о вреде жаркого солнца

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нынешнее необычайно жаркое и очень активное солнце повышает риск онкологических заболеваний. Хирург-онколог, радиолог, заслуженный врач РФ Андрей Коржиков дал читателям NewsInfo.Ru советы по снижению этой опасности.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос, CC BY 2.0

Прежде всего, нужно помнить о двух факторах, влияющих на интенсивность воздействия, — о времени и расстоянии. "В утренние и вечерние часы, когда солнце находится не в зените, а под углом к земле, соответственно, и расстояние другое. Когда в зените — наиболее короткое расстояние, и оно очень значимо для всего живого на Земле, несмотря на дальность объектов, — объясняет собеседник издания. — А время — это, прежде всего, время пребывания, разового пребывания на солнце и, соответственно, время утреннее и время вечернее".

При необходимости продолжительного пребывания под палящим солнцем следует иметь запас питьевой воды и одеваться в светлую, лёгкую одежду, не забывая, конечно, о головном уборе.

Попытки получения красивого загара с большой вероятностью обернутся "глубокой печалью, потому что придётся потом лечиться очень долго", предупреждает врач.

"Если сразу солнечного удара человек не получит, то впоследствии происходят очень интересные вещи в организме. Солнечное излучение действует не только на саму кожу. Кожа — это первый барьер. Оно обладает и проникающими способностями. Естественно, провоцирует рост опухолевых заболеваний. 2010 год прославился ростом онкологических заболеваний. Люди такой жары не ожидали. И мы наблюдали рост онкологических заболеваний и прогрессирование болезней у людей, которые уже перенесли лечебную серьёзную работу, и возникали рецидивы заболевания, и прогрессирование недолеченных процессов", — констатирует он.

Специалист не подтвердил риска озлокачествления родинок от солнечной радиации. По его словам, родинка родинке рознь, и меланома может развиться от различных повреждений, например после попытки удаления папилломы прижиганием.

Если беспокоит какое-то образование на коже — обратитесь к врачу, посоветовал Коржиков. "Прежде всего, к дерматологу, который в случае малейшего подозрения сразу к онкологу направит. Бывает нелишним сразу начать с онколога. Прийти, показаться, развеять свои сомнения и жить спокойно", — заключил он.