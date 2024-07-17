Назван самый опасный алкогольный напиток

Гастроэнтеролог Мельникова признала пиво самым вредным алкоголем

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Самый опасный для здоровья алкоголь — это пиво, уверена гастроэнтеролог медицинского центра "СМ-Клиника" Евгения Мельникова. Она объяснила "Ленте.ру", чем популярный напиток вреднее своих более крепких альтернатив.

Фото: Freepik by jcomp, PDM

Пиво считается лёгким алкоголем, особенно по сравнению с водкой, и это опасное заблуждение. Потому что оно:

содержит фитоэстроген, превращающий мужчин в женщин,

повышает холестерин, что приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям,

обладает выраженным мочегонным эффектом, что увеличивает нагрузку на почки, заставляя их выводить из организма полезные вещества опережающими темпами.

А если пиво плотно закусывать, особенно сушёной рыбой, чипсами или сухариками, то оно способствует набору лишнего веса, заключила специалист.