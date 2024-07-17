Назван самый опасный алкогольный напиток

Самый опасный для здоровья алкоголь — это пиво, уверена гастроэнтеролог медицинского центра "СМ-Клиника" Евгения Мельникова. Она объяснила "Ленте.ру", чем популярный напиток вреднее своих более крепких альтернатив.
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Пиво считается лёгким алкоголем, особенно по сравнению с водкой, и это опасное заблуждение. Потому что оно:
содержит фитоэстроген, превращающий мужчин в женщин,
повышает холестерин, что приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям,
обладает выраженным мочегонным эффектом, что увеличивает нагрузку на почки, заставляя их выводить из организма полезные вещества опережающими темпами.
А если пиво плотно закусывать, особенно сушёной рыбой, чипсами или сухариками, то оно способствует набору лишнего веса, заключила специалист.
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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