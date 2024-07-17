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Учёные с помощью ИИ определили три подтипа болезни Паркинсона

Npj Digital Medicine: паттерны развития болезни позволили выделить её подтипы

1:01
Здоровье

Учёные применили машинное обучение для выделения трёх подтипов болезни Паркинсона, основываясь на скорости её прогрессирования. Эти подтипы, описанные в журнале Npj Digital Medicine, имеют потенциал стать важным инструментом для диагностики и прогноза, а также отличаться ключевыми генами-драйверами, которые могут указывать на возможные стратегии лечения.

Npj Digital Medicine: паттерны развития болезни позволили выделить её подтипы
Фото: Openverse by mikemacmarketing, CC BY 2.0

Исследователи выделили подтипы по уникальным паттернам прогрессирования болезни: медленный подтип (PD-I), умеренный подтип (PD-M) и быстрый подтип (PD-R). Они использовали методы глубокого обучения для анализа клинических данных из двух крупных баз данных и исследовали молекулярные механизмы, связанные с каждым подтипом, с помощью сетевых методов.

На основе своих результатов исследователи предложили потенциальные лекарственные препараты, которые могут быть направлены на молекулярные изменения, характерные для различных подтипов болезни Паркинсона.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сафина Айгуль
Заведующая отделением терапии, ревматолог
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
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