Учёные с помощью ИИ определили три подтипа болезни Паркинсона

Npj Digital Medicine: паттерны развития болезни позволили выделить её подтипы

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные применили машинное обучение для выделения трёх подтипов болезни Паркинсона, основываясь на скорости её прогрессирования. Эти подтипы, описанные в журнале Npj Digital Medicine, имеют потенциал стать важным инструментом для диагностики и прогноза, а также отличаться ключевыми генами-драйверами, которые могут указывать на возможные стратегии лечения.

Фото: Openverse by mikemacmarketing, CC BY 2.0

Исследователи выделили подтипы по уникальным паттернам прогрессирования болезни: медленный подтип (PD-I), умеренный подтип (PD-M) и быстрый подтип (PD-R). Они использовали методы глубокого обучения для анализа клинических данных из двух крупных баз данных и исследовали молекулярные механизмы, связанные с каждым подтипом, с помощью сетевых методов.

На основе своих результатов исследователи предложили потенциальные лекарственные препараты, которые могут быть направлены на молекулярные изменения, характерные для различных подтипов болезни Паркинсона.