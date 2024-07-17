Томские учёные разработали препарат для профилактики метастазов

Томские учёные разработали препарат для профилактики метастазов при онкологии

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Комбинация молекул препятствует активации генов, которые способствуют трансформации вышедших из дремлющего состояния раковых клеток в опухолевые стволовые клетки. Исследование было опубликовано в Journal of Medicinal Chemistry.

Фото: flickr.com by IAEA Imagebank, CC BY 2.0

Разработкой лекарства занималась группа исследователей из Сибирского государственного медицинского университета, Томского государственного университета и Томского национального исследовательского медицинского центра РАН.

Проведенные испытания продемонстрировали эффективность соединения на основе нуклеиновых кислот после хирургического удаления первичной опухоли. Лекарственное средство, содержащее комбинацию молекул МикроРНК, препятствует образованию метастазов.

По информации администрации Томской области, исследователи намерены разработать готовую лекарственную форму, после чего приступят к клиническим испытаниям препарата.

"Это действительно прорывная, уникальная технология, ведь практически все известные современные препараты направлены на лечение первичной опухоли и не способны бороться с уже распространившимися по организму раковыми клетками. Ученые всего мира работают над созданием препаратов для лечения онкологических заболеваний, и томская научная школа вносит свой вклад в эту работу", — прокомментировала Людмила Огородова, заместитель губернатора Томской области по научно-технологическому развитию.