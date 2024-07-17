Найдено лекарство от ВИЧ, которое достаточно принимать дважды в год

В Африке завершены клинические испытания вакцины против ВИЧ

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Африке завершена третья фаза клинических испытаний нового препарата от ВИЧ — Ленакапавира, сообщает 56orb.ru.

Фото: dvidshub.net by Жаклин Перес Ривера, PDM

Лекарство уже разрешено для антиретровирусной терапии. Теперь его попробовали в качестве вакцины — для предэкспозиционной (доконтактной) профилактики. Среди 5300 африканок, принимавших новинку, не заразился никто. Клинически значимых побочных эффектов зарегистрировано не было.

В конце года аналогичные испытания проведут на мужчинах. И если они дадут столь же обнадёживающие результаты, ленакапавир допустят к применению для профилактики в развивающихся странах.

Ленакапавир представляет собой ингибитор капсида ВИЧ — то есть инструмент для разрушения оболочки вируса. Это первый препарат такого действия — его аналоги подавляют размножение вирусных частиц.

Отличительная особенность новинки — продолжительность действия. Препарат вводят подкожно два раза в год.

"Для молодой женщины, которой трудно попасть на прием в городскую клинику или которая не может принимать таблетки, не сталкиваясь со стигматизацией или насилием, инъекция всего два раза в год — это вариант, который может защитить ее от ВИЧ", — комментирует Линда-Гейл Беккер из Кейптаунского университета.

Одна доза ленакапавира стоит 21 000 долларов, но с наращиванием производства стоимость должна снизиться.