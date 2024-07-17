Какая рыба спасёт от артрита: достаточно есть всего один раз в неделю

Рыба может стать спасением от артрита. Доказано, что жирная рыба, такая как лосось, тунец и скумбрия, не только полезна для здоровья мозга, но и обладает противовоспалительными свойствами.
Это означает, что она может помочь облегчить боль при артрите. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, играют важную роль в снятии воспаления. Кроме того, рыба является источником витамина D, который необходим для усвоения кальция.
Чтобы снизить риск развития ревматоидного артрита в два раза, достаточно включать в свой рацион жирную рыбу один раз в неделю или более постную рыбу, например треску, четыре раза в неделю.
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